Россия рассчитывает на укрепление военного сотрудничества с Монголией

ПОЛИГОН АЛАБИНО /Московская область/, 12 августа. /ТАСС/. Россия рассчитывает на дальнейшее укрепление военного и военно-технического сотрудничества с Монголией, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с монгольским коллегой Бадмаанямбуугийном Бат-Эрдэнэ.

"Монголия регулярно принимает участие в Армейских играх, и это, безусловно, способствует дальнейшему укреплению дружеских и добрососедских связей, отношений между нашими военными. И это не может не радовать", - отметил Шойгу.

Министр напомнил о принятии программы долгосрочного сотрудничества двух стран в военной и военно-технической сферах, а также продолжении реализации предыдущих планов.

"Это и программы подготовки и обучения монгольских специалистов в наших учебных заведениях. Это и программы совместных учений и, безусловно, программы военно- техничнского сотрудничества", - перечислил Шойгу. Он отметил, что об интенсивности взаимодействия Москвы и Улан- Батора говорит тот факт, что главы ведомств встречаются уже второй раз за два месяца.

Монгольский министр выразил признательность за приглашение военных азиатской страны на Армейские международные игры. "Наше правительство придает первостепенное значение отношениям с Россией и проводит последовательную политику развития установленного с РФ стратегического партнерства", - добавил Бат-Эрдэнэ.

Армейские международные игры, стартовавшие 29 июля, завершаются 12 августа. В общей сложности в соревнованиях на территории пяти стран участвовали команды из 28 государств.