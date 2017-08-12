Министры обороны стран - участниц АрМИ прибыли на церемонию закрытия в Подмосковье

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ПОЛИГОН АЛАБИНО /Московская область/, 12 августа. /ТАСС/. Министры обороны и начальники Генштабов стран - участниц Армейских международных игр прибыли на торжественную церемонию закрытия соревнований на подмосковный полигон Алабино.
"После финала танкового биатлона, где победила российская команда, глава военного ведомства Сербии Александр Вулин, министр обороны Азербайджана Закир Гасанов, глава оборонного ведомства Казахстана Сакен Жасузаков и министр обороны Монголии Бадмаанямбуугийн Бат-Эрдэнэ прибыли на церемонию закрытия", - сказал представитель игр.
По его словам, делегацию Армении возглавил начальник Генерального штаба Вооруженных сил страны Мовсес Акопян, Египет представил заместитель министра обороны Мохамед Фарид Хегази, Зимбабве - заместитель главы военного ведомства Энгелберт Абел Ругеже, Киргизию - первый заместитель начальника Генштаба Кубанычбек Орозматов, Таджикистан - заместель главы военного ведомства Абдулхошим Даврон Гуломзода, КНР - начальник Главного штаба Народно- освободительной армии Китая Чженли Лю.
На церемонии закрытия командам будут вручены награды, завершится торжественная церемония праздничным салютом.