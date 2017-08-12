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Министры обороны стран - участниц АрМИ прибыли на церемонию закрытия в Подмосковье

Армия и ОПК
12 августа, 21:34 UTC+3 ПОЛИГОН АЛАБИНО область/ 12, августа. / ТАСС

Завершится торжественная церемония Армейских игр праздничным салютом

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ПОЛИГОН АЛАБИНО /Московская область/, 12 августа. /ТАСС/. Министры обороны и начальники Генштабов стран - участниц Армейских международных игр прибыли на торжественную церемонию закрытия соревнований на подмосковный полигон Алабино.

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Армейские международные игры. Досье

"После финала танкового биатлона, где победила российская команда, глава военного ведомства Сербии Александр Вулин, министр обороны Азербайджана Закир Гасанов, глава оборонного ведомства Казахстана Сакен Жасузаков и министр обороны Монголии Бадмаанямбуугийн Бат-Эрдэнэ прибыли на церемонию закрытия", - сказал представитель игр.

По его словам, делегацию Армении возглавил начальник Генерального штаба Вооруженных сил страны Мовсес Акопян, Египет представил заместитель министра обороны Мохамед Фарид Хегази, Зимбабве - заместитель главы военного ведомства Энгелберт Абел Ругеже, Киргизию - первый заместитель начальника Генштаба Кубанычбек Орозматов, Таджикистан - заместель главы военного ведомства Абдулхошим Даврон Гуломзода, КНР - начальник Главного штаба Народно- освободительной армии Китая Чженли Лю.

На церемонии закрытия командам будут вручены награды, завершится торжественная церемония праздничным салютом.

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