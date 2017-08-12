Представитель Египта назвал "Армейские игры" шансом ознакомиться с новейшим вооружением РФ

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КУБИНКА /Московская область/, 12 августа. /ТАСС/. "Армейские международные игры" дают возможность ознакомиться с новейшим российским вооружением, считает заместитель министра обороны Египта Мохаммад Фарид.
"Участие в Армейских играх укрепляет сотрудничество между разными странами мира. Идет обмен опытом между Вооруженными силами стран-участниц игр, есть возможность ознакомиться с различным вооружением и посмотреть, как оно работает", - сказал он.
Согласен с таким мнением и представитель судейской команды "Танкового биатлона" из Зимбабве Стивен Гвакарера.
"Я считаю, что Россия вложила очень много усилий для подготовки этих игр, и они полностью себя оправдали. Мы очень благодарны российской стороне за такой уровень подготовки игр", - сказал он.
По словам Гвакареры, Зимбабве планирует участвовать в "Армейских международных играх" в следующем году и намеревается расширить свое участие в ряде конкурсов.