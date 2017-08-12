Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.08:
$ 60.19
€ 70.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Представитель Египта назвал "Армейские игры" шансом ознакомиться с новейшим вооружением РФ

Армия и ОПК
12 августа, 21:38 UTC+3 КУБИНКА область/ 12, августа. /ТАСС

В рамках "Армейских международных игр" происходит обмен опытом между Вооруженными силами стран-участниц, сказал замминистра обороны Египта Мохаммад Фарид

Поделиться
Материал из 1 страницы

КУБИНКА /Московская область/, 12 августа. /ТАСС/. "Армейские международные игры" дают возможность ознакомиться с новейшим российским вооружением, считает заместитель министра обороны Египта Мохаммад Фарид.

Галерея
11 фото

Армейские международные игры. Досье

"Участие в Армейских играх укрепляет сотрудничество между разными странами мира. Идет обмен опытом между Вооруженными силами стран-участниц игр, есть возможность ознакомиться с различным вооружением и посмотреть, как оно работает", - сказал он.

Согласен с таким мнением и представитель судейской команды "Танкового биатлона" из Зимбабве Стивен Гвакарера.

"Я считаю, что Россия вложила очень много усилий для подготовки этих игр, и они полностью себя оправдали. Мы очень благодарны российской стороне за такой уровень подготовки игр", - сказал он.

По словам Гвакареры, Зимбабве планирует участвовать в "Армейских международных играх" в следующем году и намеревается расширить свое участие в ряде конкурсов.

Смотрите также

Шойгу посетил экспозиции стран - участниц АрМИ перед финалом "Танкового биатлона"

Шойгу надеется на сохранение динамики военного сотрудничества с Сербией

Сербия может отправить на "Танковый биатлон - 2018" часть полученных от РФ танков Т-72Б3

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
АрМИ-2017
Страны
Россия Египет Зимбабве
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Боевые корабли ВМФ России
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Фото
17
"Лидер", "Прибой" и морской "Панцирь": чем запомнился военно-морской салон
19
Прямое попадание: под Воронежем прошел этап конкурса "Авиадартс"
22
Северный рубеж России: боевые корабли флота
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умер народный артист России Виктор Смирнов
2
В ночь на воскресенье в Москве можно будет увидеть звездопад Персеиды
3
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
4
Уволенный из Google сотрудник сравнил компанию с религиозным культом
5
В Шарлотсвилле столкнулись три автомобиля
6
Жители Барселоны устроили акцию протеста против туризма
7
Худрук театра: "Смирнов оставался на сцене до конца, несмотря на тяжелую болезнь"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама