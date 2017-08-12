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Лучший танковый экипаж Армейских игр получил автомобили УАЗ Patriot

Армия и ОПК
12 августа, 22:04 UTC+3 ПОЛИГОН АЛАБИНО область/ 12, августа. / ТАСС

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров вручил ключи от автомобилей российскому экипажу, признанному лучшим на соревнованиях

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ПОЛИГОН АЛАБИНО /Московская область/, 12 августа. /ТАСС/. На церемонии закрытия Армейских международных игр вручили награды командам, победившим в соревнованиях.

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Армейские международные игры. Досье

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров вручил ключи от автомобилей УАЗ Patriot российскому экипажу, признанному лучшим на соревнованиях по танковому биатлону Армейских международных игр.

Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Валерий Герасимов вручил Кубок победителя и золотые медали российской команде. Серебряные награды из рук начальника российского Генштаба получили военнослужащие Казахстана. Бронза досталась Китаю.

Затем подарки получил танковый экипаж, показавший рекордное время (19 минут 10 секунд) без единого промаха, командир танка старший сержант Александр Демьянов, наводчик-оператор сержант Илья Ишмиров и механик-водитель старший сержант Игорь Шиленин. 

Министр обороны Азербайджана вручил командирам танковых экипажей, прошедших в полуфинал, наручные часы.

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