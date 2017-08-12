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Победителями специальной номинации "Международных игр" стали пять женщин-военнослужащих

Армия и ОПК
12 августа, 22:47 UTC+3 ПОЛИГОН АЛАБИНО область/ 12, августа. / ТАСС

Призы получили представительницы России, Израиля и Никарагуа

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ПОЛИГОН АЛАБИНО /Московская область/, 12 августа. /ТАСС/. Пять женщин-военнослужащих стали победительницами в специальной номинации Армейских игр "Прекраснейшие из храбрейших", сообщили журналистам в Минобороны РФ.

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Армейские международные игры. Досье

Победительницами стали представительницы Израиля, Никарагуа и России. Призы пятерым женщинам-военнослужащим вручила заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова.

Специальные призы (плашеты) в номинации "Упорство и стремление" получили представители Марокко, Венесуэлы, Анголы, Уганды, Индии, Зимбабве, Армении, Бангладеш и Греции. Победителей в этой номинации наградили заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков и директор по гособоронзаказу "Концерна Калашников" Игорь Новиков.

В номинации "За активность и инициативу" военнослужащих Китая, Киргизии, Азербайджана и других стран наградили начальник Главного управления боевой подготовки ВС РФ генерал-лейтнант Иван Бувальцев и заместитель председателя Общественного совета при Минобороны РФ Александр Каньшин.

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Персоны
Шевцова, Татьяна Викторовна Булгаков, Дмитрий Витальевич
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АрМИ-2017
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