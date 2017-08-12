Победителями специальной номинации "Международных игр" стали пять женщин-военнослужащих

ПОЛИГОН АЛАБИНО /Московская область/, 12 августа. /ТАСС/. Пять женщин-военнослужащих стали победительницами в специальной номинации Армейских игр "Прекраснейшие из храбрейших", сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Победительницами стали представительницы Израиля, Никарагуа и России. Призы пятерым женщинам-военнослужащим вручила заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова.

Специальные призы (плашеты) в номинации "Упорство и стремление" получили представители Марокко, Венесуэлы, Анголы, Уганды, Индии, Зимбабве, Армении, Бангладеш и Греции. Победителей в этой номинации наградили заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков и директор по гособоронзаказу "Концерна Калашников" Игорь Новиков.

В номинации "За активность и инициативу" военнослужащих Китая, Киргизии, Азербайджана и других стран наградили начальник Главного управления боевой подготовки ВС РФ генерал-лейтнант Иван Бувальцев и заместитель председателя Общественного совета при Минобороны РФ Александр Каньшин.