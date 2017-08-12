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Шойгу вручил команде России Кубок Армейских международных игр

Армия и ОПК
12 августа, 23:11 UTC+3 ПОЛИГОН АЛАБИНО область/ 12, августа. / ТАСС

В неофициальном медальном зачете Россия заняла первое место, Китай - второе, Казахстан - третье

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу (в центре)

Министр обороны РФ Сергей Шойгу (в центре)

© Сергей Бобылев/ТАСС

ПОЛИГОН АЛАБИНО /Московская область/, 12 августа. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу вручил Кубок Армейских международных игр абсолютному чемпиону соревнований - команде России.

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Армейские международные игры. Досье

"Две недели миллионы глаз и сердец болели и переживали за вас - тех, которые стали лучшими в своей стране, за вас, кого страна отправила на армейские игры, чтобы вы показали свое мастерство, свою выучку, свои навыки и, самое главное, представили свою страну на этих больших международных состязаниях", - сказал Шойгу на церемонии закрытия игр.

Он поблагодарил участников соревнований за то, что они нашли время, проявили массу стараний и огромное желание для того, чтобы приехать на игры. "Хотел бы сказать слова благодарности механикам, техникам, инженерам, конструкторам - всем тем, кто готовил вас к этим играм. Врачам и поварам и всем тем, кто готовил наши полигоны в пяти станах для того, чтобы каждый из вас мог показать максимально высокий результат, представить свою страну, показать все, на что способны вооруженные силы ваших стран", - подчеркнул министр.

По мнению министра, победителями соревнований стали все участники игр. "Мы победили, потому что мы смотрим друг на друга не через прицелы, а глаза в глаза. Мы победили, потому что мы вместе на соревнованиях садимся за один стол и разбираем ошибки, говорим друг другу хорошие слова. Победили, потому что делимся друг с другом всем тем, чего достигла за этот год каждая из наших команд", - резюмировал глава Минобороны.

Он вручил Кубок Армейских международных игр абсолютному чемпиону соревнований - команде России и объявил третьи Армейские международные игры закрытыми.

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В неофициальном медальном зачете Армейских международных игр Россия заняла первое место, а Китай второе, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"По результатам Армейских международных игр - 2017 рейтинг стран в неофициальном медальном зачете выглядит следующим образом: 1 место - Российская Федерация, 2 место - Китайская Народная Республика, 3 место - Республика Казахстан", - рассказали в российском военном ведомстве.

В десятку лидеров также вошли Белоруссия, Азербайджан, Иран, Египет, Узбекистан, Венесуэла и Иран.

Российские военные заняли первые места в 19 конкурсах, китайские - в семи, казахстанские - в трех. В нескольких конкурсах первые места разделили между собой две сборные. Всего для награждения участников Игр в 28 конкурсах подготовили более 2,5 тыс. медалей.

Церемония закрытия Армейских международных игр - 2017 завершилась в субботу вечером в подмосковном Алабино праздничным концертом и салютом.

Армейские игры в этом году проводились на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая, а также в акваториях Японского, Каспийского и Черного морей с 29 июля по 12 августа. Их участниками стали представители 28 стран.

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