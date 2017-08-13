Сирийские войска полностью освободили город Эс-Сухне

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Сирийские войска и ополчение при поддержке российской авиации к утру воскресенья полностью освободили город Эс-Сухне, что открывает возможность для деблокирования Дейр-эз-Зора. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"13 августа 2017 года в результате совместных действий авиации ВКС России, подразделений правительственных войск и отрядов народного ополчения на востоке провинции Хомс полностью освобожден от боевиков ИГИЛ (прежнее название "Исламского государства", запрещенного в России - прим. ТАСС) город Эс-Сухне", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее об освобождении города сообщали местные СМИ. Как пояснили в Минобороны, операция проходила в несколько этапов. К 10 августа сирийские войска "овладели прилегающими стратегически важными высотами и заблокировали город", а к 03:00 13 августа при поддержке российских летчиков выбили боевиков из северных и западных кварталов.

"К 7 часам утра 13 августа в результате упорных боев подразделения сирийских вооруженных сил освободили от террористов центральную и южную части Эс-Сухне, установив полный контроль над городом", - рассказали в ведомстве.

"Освобождение от террористов ИГИЛ Эс-Сухне открывает возможности сирийским правительственным войскам для наступления и деблокирования города Дейр-эз-Зор", - уточнили в Минобороны.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее в эфире телеканала "Россия 24" назвал Дейр-эз-Зор, который уже несколько лет осаждают боевики "Исламского государства" "основной точкой на Евфрате", деблокирование которой "будет во многом говорить о завершении борьбы" с террористами в Сирии.