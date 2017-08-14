Летчики Балтийского флота проводят практические ракетные стрельбы под Калининградом

КАЛИНИНГРАД, 14 августа. /ТАСС/. Более 20 самолетов и вертолетов различных модификаций, а также свыше 500 военнослужащих авиабазы Морской авиации Балтийского флота задействованы в летно-тактических учениях с выполнением практических ракетных стрельб и бомбометаниями, которые проводятся на полигоне в Калининградской области, сообщил ТАСС официальный представитель флота Роман Мартов.

"В плановых учениях принимают участие более 20 экипажей самолетов Су-27, Су-24, ударных и военно-транспортных вертолетов Ми-24 и Ми-8, а также корабельных вертолетов Ка-27 и военно-транспортных самолетов Ан-26 морской авиации Балтийского флота", - сказал он.

Во время маневров разыгрываются действия по огневому обеспечению сухопутных подразделений, уничтожению командных пунктов, бронетехники и живой силы условного противника, ведению воздушной разведки и уничтожению воздушных целей, поиску и уничтожению подводных лодок условного противника. Экипажи боевых машин в дневное и ночное время производят пуски управляемых и неуправляемых авиационных ракет различных классов, сбрасывают бомбы массой от 100 до 500 кг, отрабатывают элементы маневрирования в ходе воздушного боя, а также заход на цели в условиях применения условным противником средств радиоэлектронного подавления.

Всего запланировано около 30 вылетов на учебно-боевое применение, отметил Мартов.