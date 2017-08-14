Минобороны опубликовало видео с самыми зрелищными моментами АрМИ-2017

Надаль на следующей неделе впервые с 2014 года возглавит рейтинг АТPСпорт 14 августа, 19:30
Город мореходов и солеваров: вологодская Тотьма отметила 880-летиеВ стране 14 августа, 19:22
Заблокировавший вирус WannaCry программист не признал вину в создании вредоносного ПОМеждународная панорама 14 августа, 19:14
"Зенит" не включил Краневиттера в заявку на матчи квалификации Лиги Европы с "Утрехтом"Спорт 14 августа, 18:57
Минобороны опубликовало видео с самыми зрелищными моментами АрМИ-2017Армия и ОПК 14 августа, 18:47
Признаки изменения климата зафиксировали по всей территории СШАСоциальная ответственность 14 августа, 18:45
Тренер "Янг Бойз" отметил в ЦСКА игру Дзагоева и опыт братьев Березуцких и АкинфееваСпорт 14 августа, 18:35
В историю за 41 шаг: ключевые цифры в карьере Усэйна БолтаСпорт 14 августа, 18:20
Шарапова не вошла в рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок мира по версии ForbesСпорт 14 августа, 18:12
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
Минобороны опубликовало видео по случаю завершения Армейских международных игр-2017 (АрМИ). Ролик, в котором запечатлены самые зрелищные моменты прошедших состязаний, опубликован на официальном сайте и на страницах ведомства в социальных сетях "ВКонтакте", "Одноклассники", Facebook, Twitter и YouTube.
В подборку вошли эпизоды всех конкурсов АрМИ-2017 от начальных этапов до финальных состязаний.
Среди них яркие моменты прохождения полосы препятствий на "Военно-медицинской эстафете" с участием девушек-военнослужащих, полеты истребителей на конкурсе "Авиадартс", не уступающая им по зрелищности индивидуальная гонка РХБ разведчиков в рамках состязания "Безопасная среда", а также ставшие уже традиционными кадры с полигона Алабино, где проходили заезды "Танкового биатлона".
В заключительной части видео авторы показали кадры церемонии награждения и итогового выступления министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу.
Армейские международные игры открылись 29 июля и завершились 12 августа. В соревнованиях на 22 полигонах в России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая участвовали команды из 28 стран.