Минобороны опубликовало видео с самыми зрелищными моментами АрМИ-2017

Минобороны России/YouTube

Минобороны опубликовало видео по случаю завершения Армейских международных игр-2017 (АрМИ). Ролик, в котором запечатлены самые зрелищные моменты прошедших состязаний, опубликован на официальном сайте и на страницах ведомства в социальных сетях "ВКонтакте", "Одноклассники", Facebook, Twitter и YouTube.

ТАСС/Минобороны РФ

В подборку вошли эпизоды всех конкурсов АрМИ-2017 от начальных этапов до финальных состязаний.

Среди них яркие моменты прохождения полосы препятствий на "Военно-медицинской эстафете" с участием девушек-военнослужащих, полеты истребителей на конкурсе "Авиадартс", не уступающая им по зрелищности индивидуальная гонка РХБ разведчиков в рамках состязания "Безопасная среда", а также ставшие уже традиционными кадры с полигона Алабино, где проходили заезды "Танкового биатлона".

В заключительной части видео авторы показали кадры церемонии награждения и итогового выступления министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу.

Армейские международные игры открылись 29 июля и завершились 12 августа. В соревнованиях на 22 полигонах в России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая участвовали команды из 28 стран.