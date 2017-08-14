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Шойгу обсудил с командующим Ливийской национальной армией обстановку в Северной Африке

Армия и ОПК
14 августа, 18:41 дата обновления: 14 августа, 18:46 UTC+3

Халифа Хафтар находится в Москве с рабочей поездкой

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МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу обсудил в понедельник с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром обстановку в Северной Африке, в том числе в Ливии. Об этом в сообщили в Минобороны России.

"14 августа в Минобороны России состоялась встреча министра обороны Российской Федерации Сергей Шойгу с командующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром, находящимся в Москве с рабочей поездкой. В ходе беседы основное внимание было уделено развитию обстановки в Северной Африке с акцентом на ситуацию в Ливии", - говорится в сообщении.

Стороны подчеркнули важность состоявшегося диалога и договорились о продолжении контактов, добавили в ведомстве.

Ранее в понедельник Хафтар также встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

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Халифа Хафтар, который поддерживает Палату представителей (избранный постоянный парламент Ливии, заседающий на востоке в городе Тобрук), ранее уже посещал российскую столицу. Подчиняющиеся ему силы в настоящее время контролируют обширные территории на востоке и юго-востоке. В начале июля ЛНА объявила о полном освобождении от террористов Бенгази - второго по величине ливийского города (1000 км Триполи) и приступила к операции по выдворению боевиков из единственного подконтрольного им в восточном регионе города Дерна.

25 июля в Париже прошли переговоры Хафтара и главы базирующегося в Триполи Правительства национального согласия Фаиза Сараджа. Стороны договорились об установлении режима прекращения огня, а также о проведении выборов в Ливии при появлении соответствующей возможности.

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Персоны
Сарадж, Фаиз Шойгу, Сергей Кужугетович
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