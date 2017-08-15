Подразделения российских войск в Таджикистане подняты по тревоге в ходе учений

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ТАСС, 15 августа. Подразделения 201-й российской военной базы, дислоцированной в Таджикистане, подняты по тревоге в рамках начавшихся тактических учений с применением систем залпового огня "Град" и "Ураган". Об этом во вторник сообщил помощник командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) полковник Ярослав Рощупкин.
"Подразделения 201-й российской военной базы в Таджикистане подняты по тревоге в рамках стартовавших тактических учений с боевой стрельбой. Расчеты и экипажи приступили к совершению маршей в район полигона Харб-Майдон близ таджико-афганской границы. Им предстоит пройти до 300 км по горным серпантинам. Воздушное прикрытие колонн обеспечивают вертолеты Ми-8 и Ми-24", - сказал Рощупкин.
По данным ЦВО, в учениях задействовано более 800 военнослужащих и свыше 100 единиц техники. "Участники маневров отработают вопросы взаимодействия в единой оперативной обстановке, ведение обороны, переход к наступлению, блокирование и уничтожение незаконных вооруженных формирований. Поддержку мотострелкам обеспечат реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", а также армейская авиация", - уточнил полковник.