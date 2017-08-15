Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.08:
$ 59.8
€ 70.66
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Подразделения российских войск в Таджикистане подняты по тревоге в ходе учений

Армия и ОПК
15 августа, 5:59 UTC+3 ТАСС

В учениях задействовано более 800 военнослужащих и свыше 100 единиц техники

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 15 августа. Подразделения 201-й российской военной базы, дислоцированной в Таджикистане, подняты по тревоге в рамках начавшихся тактических учений с применением систем залпового огня "Град" и "Ураган". Об этом во вторник сообщил помощник командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) полковник Ярослав Рощупкин.

"Подразделения 201-й российской военной базы в Таджикистане подняты по тревоге в рамках стартовавших тактических учений с боевой стрельбой. Расчеты и экипажи приступили к совершению маршей в район полигона Харб-Майдон близ таджико-афганской границы. Им предстоит пройти до 300 км по горным серпантинам. Воздушное прикрытие колонн обеспечивают вертолеты Ми-8 и Ми-24", - сказал Рощупкин.

По данным ЦВО, в учениях задействовано более 800 военнослужащих и свыше 100 единиц техники. "Участники маневров отработают вопросы взаимодействия в единой оперативной обстановке, ведение обороны, переход к наступлению, блокирование и уничтожение незаконных вооруженных формирований. Поддержку мотострелкам обеспечат реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", а также армейская авиация", - уточнил полковник.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Таджикистан
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Боевые корабли ВМФ России
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Фото
17
"Лидер", "Прибой" и морской "Панцирь": чем запомнился военно-морской салон
19
Прямое попадание: под Воронежем прошел этап конкурса "Авиадартс"
22
Северный рубеж России: боевые корабли флота
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Китай готов ответить США аналогичными действиями на ужесточение торговых мер
2
Лидер КНДР обсудил с военным командованием план пуска ракет в сторону Гуама
3
Два легковых автомобиля и фура столкнулись на МКАД
4
Заблудившаяся в районе вулкана на Камчатке туристка найдена живой
5
Водолазы Тихоокеанского флота исследуют затонувшую подводную лодку у острова Матуа
6
Археологи при раскопках в Крыму обнаружили алтарь спартанцев III века до нашей эры
7
Роспотребнадзор объяснил, как не заразиться вирусом Коксаки
Темы дня
Новости партнеров
Реклама