Минобороны создало виртуальный 3D-гид по парку "Патриот" в Кубинке

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МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Виртуальную 3D-экскурсию по военно-патриотическому парку культуры и отдыха Вооруженных Сил РФ "Патриот" можно посетить на сайте Минобороны России, сообщили во вторник в военном ведомстве.
"На официальном сайте Минобороны России в преддверии открытия Международного военно-технического форума "Армия-2017" начал работу виртуальный интерактивный 3D-гид по военно-патриотическому парку культуры и отдыха Вооруженных Сил РФ "Патриот" в подмосковной Кубинке. Медиапроект совмещает в себе функции виртуальной экскурсии, информационного справочника, карты с данными обо всех объектах парка и их транспортной доступности, а также информацией об услугах, развлечениях, мероприятиях, спортивных и игровых секциях и мастер-классах для отдыхающих, спортсменов и профессионалов", - сказали в Минобороны.
Интерфейс 3D-гида создан с использованием технологии съемки 360 градусов, пояснили в министерстве.
Интернет-пользователи смогут "прогуляться" по обширной территории парка, заглянуть в павильоны и выставочные зоны, побывать внутри объектов парка, с высоты осмотреть многофункциональный огневой центр, увидеть, где проходят занятия по страйкболу и фаертагу в Центре военно-тактических игр, а также посмотреть фотоотчеты о наиболее зрелищных событиях, прошедших в "Патриоте", рассказали в военном ведомстве.
"Виртуальная панорама проведет по аллеям военно-исторического комплекса "Партизанская деревня", покажет зону реконструкции исторических событий, городок разведчика, сектор Юнармии и другие интересные места", - отметили в министерстве. Для удобства отдыхающих с семьями 3D-гид расскажет о расположении фудкортов, магазинов, пунктов проката велосипедов и квадроциклов, а также комнат матери и ребенка.
"В описание объектов включены данные о режиме работы, стоимости посещения, парковке, схеме проезда и транспортной доступности. Планируется, что информация в онлайн-приложении будет постоянно актуализироваться и дополняться новыми объектами", - добавили в Минобороны.