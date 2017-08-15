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"Калашников" впервые показал на видео электромотоциклы для полицейских

Армия и ОПК
15 августа, 12:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, августа. /ТАСС

Столичные полицейские уже ознакомились с новой техникой и планируют организовать полноценные испытания

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© АО Концерн "Калашников"

YouTube/Концерн Калашников

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Концерн "Калашников" (входит в Ростех) планирует организовать тестовые испытания электромотоциклов для полиции, которые уже показали столичным стражам порядка. Об этом сообщается на официальной странице концерна в социальной сети Facebook.

Видео презентации мотоциклов представлено на страницах концерна в Facebook и YouTube.

"Концерн "Калашников" представил электромотоциклы, предназначенные для дорожно-патрульной и патрульно-постовой служб полиции. Столичные полицейские уже ознакомились с новой техникой. Теперь ГУ МВД России по г. Москве планирует организовать полноценные тестовые испытания отечественных электромотоциклов", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что первые образцы будут переданы столичной полиции в конце августа, а широкой аудитории их представят на форуме "Армия-2017".

Максимальная мощность мотоциклов составляет 15 кВт, запас хода на одной зарядке достигает 150 км.

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