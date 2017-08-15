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Путин: снижение расходов на оборону не связано с сокращением программ переоснащения

Армия и ОПК
15 августа, 14:05 UTC+3

При этом президент отметил, что выполнение гособоронзаказа продолжится, а также будет разработана новая программа

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© Михаил Метцель/ТАСС

НОВО-ОГАРЕВО, 15 августа. /ТАСС/. Предстоящее в будущем году снижение объема расходов на оборону не отразится на программах переоснащения армии и флота. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителем фракции "Единой России" в Госдуме Владимиром Васильевым, обсуждая предстоящую работу над бюджетом.

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"В осеннюю сессию нужно будет работать над законом о бюджете", - сказал Путин, отметив, что "предстоит большая работа". "Значительная экономия бюджета на следующий год предусматривается за счет сокращения статей на оборону", - напомнил он.

"Это не связано с сокращением наших планов по переоснащению армии и флота", - заявил Путин. "Мы будем выполнять гособоронзаказ и будем делать новую программу, но у нас по плану некоторые сокращения есть по сравнению с прошлым, поэтому здесь нужно будет очень внимательно посмотреть на вопросы, которые возникают всегда в ходе подготовки основного финансового документа страны", - отметил он.

 

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