Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.08:
$ 59.93
€ 70.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Финал всероссийской военно-спортивной игры "Победа" начался в Алабино

Армия и ОПК
15 августа, 17:30 UTC+3 КУБИНКА область/ 15, августа. /ТАСС

В этом году в финале принимает участие рекордное количество юнармейских команд из 60 регионов

Поделиться
Материал из 1 страницы

КУБИНКА /Московская область/, 15 августа. /ТАСС/. Финал всероссийской военно-спортивной игры "Победа" начался во вторник на подмосковном полигоне Алабино. Как рассказал статс-секретарь - заместитель министра обороны России Николай Панков, в этом году состязания впервые проходят на базе парка "Патриот".

"Сегодня в парке "Патриот" начинается финальное состязание нашей всероссийской военно-патриотической игры "Победа". Примечательно, что впервые за двадцатилетнюю историю столь массовое участие в ней принимают юнармейские команды", - сказал он.

Панков передал юнармейцам приветствие от главы российского военного ведомства Сергея Шойгу и пожелал им успехов и побед в состязаниях. В ходе торжественной церемонии открытия финала "Победы" флаги Российской Федерации, ЦСКА и "Юнармии" доставила команда по парашютному спорту ЦСКА. Спортсмены совершили прыжки из вертолета над Алабино.

В этом году в финале "Победы" принимает участие рекордное количество юнармейских команд из 60 регионов России (в прошлом году - 45 регионов). Участников финала отобрали по итогам региональных этапов. В течение четырех дней им предстоит побороться за звание лучшей команды в шести военно-спортивных дисциплинах и интеллектуальных конкурсах. Во время финала участникам предстоит показать строевую подготовку, продемонстрировать знания военной истории России, преодолеть специальную полосу препятствий, пройти испытания в меткости на огневом рубеже, а также принять участие в военно-тактической игре "Дорога победителей", которая будет содержать элементы всех предшествующих конкурсов.

Каждая команда состоит из 10 юношей и девушек от 14 до 17 лет. Ранее сообщалось, что около тысячи юнармейцев со всех региональных отделений движения примут участие в финале "Победы". Игра "Победа" впервые была проведена в 1997 году.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение "Юнармия" было создано в 2016 году по инициативе Минобороны РФ и при поддержке президента России. Ранее заместитель министра обороны РФ Николай Панков заявил, что 140 тысяч школьников уже вступили в движение.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Шойгу, Сергей Кужугетович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Боевые корабли ВМФ России
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Фото
17
"Лидер", "Прибой" и морской "Панцирь": чем запомнился военно-морской салон
19
Прямое попадание: под Воронежем прошел этап конкурса "Авиадартс"
22
Северный рубеж России: боевые корабли флота
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Sky: в Сирии сбит МиГ-21 ВВС страны
2
Кто получит помощь государства в выплате ипотеки
3
В Киеве открыт монумент с изображением меча, вонзенного в карту России
4
"Калашников" впервые показал на видео электромотоциклы для полицейских
5
СМИ: сирийская оппозиция заявила о сбитом истребителе ВВС Сирии над зоной деэскалации
6
Россия планирует передать Казахстану часть озера в Новосибирской области
7
Глава МИД ФРГ: мир шокирован тем, насколько непредсказуемой стала политика США
Темы дня
Новости партнеров
Реклама