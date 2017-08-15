Финал всероссийской военно-спортивной игры "Победа" начался в Алабино

КУБИНКА /Московская область/, 15 августа. /ТАСС/. Финал всероссийской военно-спортивной игры "Победа" начался во вторник на подмосковном полигоне Алабино. Как рассказал статс-секретарь - заместитель министра обороны России Николай Панков, в этом году состязания впервые проходят на базе парка "Патриот".

"Сегодня в парке "Патриот" начинается финальное состязание нашей всероссийской военно-патриотической игры "Победа". Примечательно, что впервые за двадцатилетнюю историю столь массовое участие в ней принимают юнармейские команды", - сказал он.

Панков передал юнармейцам приветствие от главы российского военного ведомства Сергея Шойгу и пожелал им успехов и побед в состязаниях. В ходе торжественной церемонии открытия финала "Победы" флаги Российской Федерации, ЦСКА и "Юнармии" доставила команда по парашютному спорту ЦСКА. Спортсмены совершили прыжки из вертолета над Алабино.

В этом году в финале "Победы" принимает участие рекордное количество юнармейских команд из 60 регионов России (в прошлом году - 45 регионов). Участников финала отобрали по итогам региональных этапов. В течение четырех дней им предстоит побороться за звание лучшей команды в шести военно-спортивных дисциплинах и интеллектуальных конкурсах. Во время финала участникам предстоит показать строевую подготовку, продемонстрировать знания военной истории России, преодолеть специальную полосу препятствий, пройти испытания в меткости на огневом рубеже, а также принять участие в военно-тактической игре "Дорога победителей", которая будет содержать элементы всех предшествующих конкурсов.

Каждая команда состоит из 10 юношей и девушек от 14 до 17 лет. Ранее сообщалось, что около тысячи юнармейцев со всех региональных отделений движения примут участие в финале "Победы". Игра "Победа" впервые была проведена в 1997 году.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение "Юнармия" было создано в 2016 году по инициативе Минобороны РФ и при поддержке президента России. Ранее заместитель министра обороны РФ Николай Панков заявил, что 140 тысяч школьников уже вступили в движение.