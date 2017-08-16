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Летчики Тихоокеанского флота отработали на Камчатке полеты во время циклона

Армия и ОПК
16 августа, 9:47 UTC+3 ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ 16, августа. /ТАСС

Особое внимание во время учений было уделено отработке пилотирования экипажами, которые недавно заступили на службу

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 августа. /ТАСС/. Летчики морской авиации Тихоокеанского флота отработали на Камчатке полеты во время циклона с низкой облачностью и дождем. Об этом в среду сообщил представитель пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту Владимир Матвеев.

"В полетах были задействованы экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31 и экипажи самолетов и вертолетов противолодочной авиации Ил-38Н, Ка-27. В сложных погодных условиях, в том числе и ночью, летчики отработали взлет- посадку при низкой облачности и плохой видимости, а также выполнили пилотирование и взаимодействие в группах", - сообщил он.

Особое внимание во время учений было уделено отработке пилотирования экипажами, которые недавно заступили на службу в морскую авиацию флота.

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