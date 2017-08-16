Военная полиция ЗВО получила более 100 комплектов защиты "Панцирь"

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МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Подразделения военной полиции Западного военного округа (ЗВО) получили на вооружение более 100 противоударных комплектов современной индивидуальной защиты "Панцирь", сообщает Минобороны РФ.
"Каждый комплект состоит из щита, каски, средств защиты рук, ног, грудной клетки и спины. Он позволяет защитить наиболее уязвимые части тела. Комплект создан из композитных материалов и дает максимальный уровень комфортности и мобильности военнослужащего", - говорится в сообщении.
Новую экипировку получат подразделения, дислоцированные в Калининградской, Ленинградской, Московской, Смоленской, Курской, Нижегородской и Воронежской областях.