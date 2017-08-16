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Военная полиция ЗВО получила более 100 комплектов защиты "Панцирь"

Армия и ОПК
16 августа, 11:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, августа. /ТАСС

Индивидуальный комплект состоит из щита, каски, средств защиты рук, ног, грудной клетки и спины

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МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Подразделения военной полиции Западного военного округа (ЗВО) получили на вооружение более 100 противоударных комплектов современной индивидуальной защиты "Панцирь", сообщает Минобороны РФ.

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"Каждый комплект состоит из щита, каски, средств защиты рук, ног, грудной клетки и спины. Он позволяет защитить наиболее уязвимые части тела. Комплект создан из композитных материалов и дает максимальный уровень комфортности и мобильности военнослужащего", - говорится в сообщении.

Новую экипировку получат подразделения, дислоцированные в Калининградской, Ленинградской, Московской, Смоленской, Курской, Нижегородской и Воронежской областях.

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