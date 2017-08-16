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МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Военные оркестры России сыграют в Александровском саду на закрытии летнего сезона музыкального проекта "Военные оркестры в парках города", сообщили в Минобороны РФ.
"19 августа в Александровском саду состоится закрытие летнего сезона музыкального проекта "Военные оркестры в парках города". В финальном концерте сезона примут участие Центральный военный оркестр Минобороны России, Военный образцовый оркестр Почетного караула и военный оркестр 154-го отдельного комендантского Преображенского полка", - сказали в Минобороны.
Выступление коллективов пройдет на трех площадках вблизи Александровского сада, затем военные музыканты объединятся у исторического грота.
"Концерт трех ведущих военных оркестров России станет музыкальным приветствием X Международному фестивалю "Спасская башня", - пояснили в военном ведомстве.
Цикл концертов военно-музыкальных коллективов, возрождающих давнюю российскую традицию выступления духовых оркестров в парках и скверах, начался в Москве 20 мая. За это время прошли 15 концертов в парке Горького, "Музеоне" и Сокольниках, в Измайловском, Перовском и Воронцовском парках, а также в саду "Эрмитаж", саду имени Баумана, Парке Победы на Поклонной горе и на других столичных площадках.