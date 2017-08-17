Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.08:
$ 59.25
€ 69.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ракетчики проведут условные пуски из "Тополя" в Тверской области

Армия и ОПК
17 августа, 14:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, августа. /ТАСС

В маневрах будут задействованы ПГРК "Тополь"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Ракетный полк с подвижными грунтовыми ракетными комплексами (ПГРК) "Тополь" проведет условные пуски ракет в Тверской области, сообщили в Минобороны РФ.

"Ракетный полк ПГРК "Тополь" самого западного соединения РВСН вышел на маршруты боевого патрулирования для выполнения учебной задачи по проведению условного пуска ракет. Крупногабаритная техника покинула специальные сооружения и приступила к совершению марша", - сообщили в российском военном ведомстве.

На боевом дежурстве ракетчики будут противодействовать воздушному и наземному "противнику", отразят нападение диверсионно-разведывательных групп, в том числе ночью. Предусмотрена смена полевых позиций и рассредоточение ракетных дивизионов с преодолением участков условно зараженной местности.

Ранее около 40 автономных пусковых установок "Тополь", "Тополь-М" и "Ярс" совершили интенсивные маневры на маршрутах боевого патрулирования в четырех регионах России от Ивановской до Новосибирской областей. В общей сложности в маневрах задействовано около 400 единиц крупногабаритной техники.

Смотрите также

РВСН получили около 100 тренажеров боевых машин и установок "Ярс"

К концу года РВСН на 66% будут оснащены новым вооружением

Все ракетные дивизии РВСН до 2027 года перевооружат на комплексы 5-го поколения

Военнослужащие РВСН блокировали условных террористов минными заградителями

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Боевые корабли ВМФ России
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Фото
17
"Лидер", "Прибой" и морской "Панцирь": чем запомнился военно-морской салон
19
Прямое попадание: под Воронежем прошел этап конкурса "Авиадартс"
22
Северный рубеж России: боевые корабли флота
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Требующий 30 млрд руб. от МТС тамбовчанин ранее пытался отсудить 1 млрд руб. у Минфина
2
Барду Новикову предъявлено окончательное обвинение по делу о хищении денег пайщиков
3
На Украине снесли все известные памятники Ленину
4
Грозы на южных курортах и заморозки на Северо-Западе России: лето подходит к концу
5
Киев начал передавать на территорию Крыма сигналы от пяти украинских каналов
6
ОАК: ввод самолетов Ил-114 позволит сэкономить $5 млрд на импортных поставках
7
Роспотребнадзор получил 832 обращения от заразившихся вирусом Коксаки
Темы дня
Новости партнеров
Реклама