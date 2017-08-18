Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.08:
$ 59.25
€ 69.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Коллегия Минобороны обсудит деятельность Центрального и Восточного военных округов

Армия и ОПК
18 августа, 0:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, августа. /ТАСС

Коллегия также рассмотрит вопросы совершенствования деятельности Каспийской флотилии

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Коллегия Минобороны РФ под руководством главы ведомства обсудит в пятницу деятельность Центрального и Восточного военных округов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"18 августа в Москве под руководством министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу состоится заседание коллегии Минобороны России. Коллегия обсудит ход реализации планов деятельности Центрального и Восточного военных округов, а также вопросы дальнейшего совершенствования деятельности Каспийской флотилии", - рассказали в пресс-службе.

Также на заседании будет обсуждаться создание военных кафедр при федеральных государственных вузах.

В работе коллегии примут участие военачальники, представители органов государственной власти и ректоры ряда ведущих вузов страны.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Шойгу, Сергей Кужугетович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Боевые корабли ВМФ России
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Фото
17
"Лидер", "Прибой" и морской "Панцирь": чем запомнился военно-морской салон
19
Прямое попадание: под Воронежем прошел этап конкурса "Авиадартс"
22
Северный рубеж России: боевые корабли флота
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Теракт в Барселоне. Хроника событий
2
Теракт в Барселоне: 13 человек погибли, 100 пострадали, двое подозреваемых задержаны
3
СК возбудил дело по факту издевательств подростков над сверстницей в Ярославской области
4
Порошенко требует ускорить работу по подготовке изменений в конституцию по статусу Крыма
5
Захарова напомнила США о $500 млн, отправленных в РФ к выборам 1996 года
6
Классон: незасчитанный гол "Краснодара" в ворота "Црвены Звезды" сложно было не увидеть
7
Шалимов: "Краснодар" надеется, что видеоповторы будут введены в еврокубках
Темы дня
Новости партнеров
Реклама