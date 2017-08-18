Коллегия Минобороны обсудит деятельность Центрального и Восточного военных округов

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Коллегия Минобороны РФ под руководством главы ведомства обсудит в пятницу деятельность Центрального и Восточного военных округов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"18 августа в Москве под руководством министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу состоится заседание коллегии Минобороны России. Коллегия обсудит ход реализации планов деятельности Центрального и Восточного военных округов, а также вопросы дальнейшего совершенствования деятельности Каспийской флотилии", - рассказали в пресс-службе.

Также на заседании будет обсуждаться создание военных кафедр при федеральных государственных вузах.

В работе коллегии примут участие военачальники, представители органов государственной власти и ректоры ряда ведущих вузов страны.