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Парусники "Крузенштерн" и "Седов" завершают летний рейс навигации

Армия и ОПК
18 августа, 0:28 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 18, августа. /ТАСС
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КАЛИНИНГРАД, 18 августа. /ТАСС/. Российские парусные суда "Крузенштерн" и "Седов" завершают в пятницу летние рейсы навигации 2017 года, с интервалом в несколько часов они ошвартуются у родных берегов в Калининграде, сообщила ТАСС Ирина Образцова, руководитель пресс-службы Балтийской государственной академии (БГА) рыбопромыслового флота, эксплуатирующей эти учебные суда.

"Пройдя практически одинаковым маршрутом, преодолев более тысячи морских миль, "Крузенштерн" и "Седов" впервые в один день возвращаются к калининградским берегам", - сказала Образцова. Она уточнила, что "Крузенштерн" после полудня ошвартуется у "своего" причала № 18 в Калининградском морском рыбном порту, откуда отправился в плавание 14 июня, а "Седов" несколькими часами раньше зайдет на территорию Светловского судоремонтного завода, который он покинул 18 июня и вышел в море четырьмя днями позже "Крузенштерна".

Во время летнего рейса парусники вместе посетили пять иностранных портов: финские Котку и Турку, литовскую Клайпеду, польский Щецин и немецкий Росток, были там гостями и участниками морских праздников. И лишь в Нидерландах, в Ден-Хелдере, "Крузенштерн" представлял БГА и Россию без "Седова", который не успел прибыть на морской фестиваль из-за неблагоприятных погодных условий, отметила собеседница.

В плавании в общей сложности на обоих судах школу под парусами прошли 300 курсантов морских специальностей учебных заведений Росрыболовства и Министерства образования и науки РФ, в подчинении которого с июня этого года находится Мурманский государственный технический университет. Кроме того, на "Крузенштерне" находились пять юнг из детского морского клуба Нижнего Новгорода, который курирует Фонд поддержки Российского флота.

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"Традиционной особенностью летнего этапа навигации стало участие барков в Международной парусной регате на Балтийском море The Tall Ships Races 2017. На старт вышли 70 судов, из них 18 больших парусников класса "А", - сказала Образцова. Российское участие было самым представительным: кроме двух самых крупных учебных парусников "Седов" и "Крузенштерн", в регате приняли участие фрегаты "Мир" и "Штандарт".

По итогам "Крузенштерн" занял 12-е место в классе "А" и 32-е место по всему флоту. Результаты "Седова" - 15-е место в классе "А" и 50-е место в общем зачете. По словам Образцовой, для барка "Седов" окончание летнего рейса станет и завершением навигации 2017 года. "Крузенштерн" же уже 22 августа уйдет в новое плавание, чтобы совершить свой третий, заключительный учебный рейс в нынешнем году.

О парусниках

"Седов" был спущен на воду на верфи "Германия" в Киле в марте 1921 года и первоначально носил название "Магдалена Виннен II". Во время Второй мировой войны судно находилось в составе вспомогательного флота Германии. В соответствии с решением Потсдамской конференции о репарациях Германии судно передано Советскому Союзу в декабре 1945 года и получило имя "Седов" в честь полярного исследователя Георгия Яковлевича Седова.

Барк внесен в "Книгу рекордов Гиннесса" как самое крупное из сохранившихся до наших дней учебное парусное судно. Его длина - 117,5 метра, водоизмещение - 7320 тонн, экипаж - 240 человек, площадь парусов - 4192 метра. "Седову" принадлежит официальный мировой рекорд скорости для парусников этого класса - 18,32 узла, установленный в Средиземном море в 1987 году.

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Барк "Седов", ранее находившийся в оперативном управлении Мурманского государственного технического университета (МГТУ), передан Калининградскому государственному техническому университету (КГТУ, в структуру которого входит БГА) 22 мая. Как сообщало Федеральное агентство по рыболовству, решение было принято для сохранения объемов использования судна при обучении курсантов морских учебных заведений. Принято во внимание и то, что в Калининградской области находятся судоремонтные предприятия с большим опытом ремонта и обслуживания парусных судов.

Теперь БГА эксплуатирует два учебных парусных судна - "Крузенштерн" и "Седов".

"Крузенштерн" был построен в 1926 году на германской верфи возле Бремерхафена и при спуске на воду получил название "Падуя". Четырехмачтовое судно, вошедшее в десятку крупнейших парусников мира, в 1946 году перешло по репарациям в собственность СССР и было переименовано в честь русского мореплавателя, руководителя первой русской кругосветной экспедиции 1803-1806 годов, адмирала Ивана Крузенштерна.

Это последний сохранившийся в мире классический "винджаммер". За 90 лет эксплуатации парусник преодолел свыше 1,3 млн морских миль, совершил два кругосветных путешествия, международную трансатлантическую экспедицию, участвовал в многочисленных морских и океанских парусных регатах.

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