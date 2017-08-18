Парусники "Крузенштерн" и "Седов" завершают летний рейс навигации

КАЛИНИНГРАД, 18 августа. /ТАСС/. Российские парусные суда "Крузенштерн" и "Седов" завершают в пятницу летние рейсы навигации 2017 года, с интервалом в несколько часов они ошвартуются у родных берегов в Калининграде, сообщила ТАСС Ирина Образцова, руководитель пресс-службы Балтийской государственной академии (БГА) рыбопромыслового флота, эксплуатирующей эти учебные суда.

"Пройдя практически одинаковым маршрутом, преодолев более тысячи морских миль, "Крузенштерн" и "Седов" впервые в один день возвращаются к калининградским берегам", - сказала Образцова. Она уточнила, что "Крузенштерн" после полудня ошвартуется у "своего" причала № 18 в Калининградском морском рыбном порту, откуда отправился в плавание 14 июня, а "Седов" несколькими часами раньше зайдет на территорию Светловского судоремонтного завода, который он покинул 18 июня и вышел в море четырьмя днями позже "Крузенштерна".

Во время летнего рейса парусники вместе посетили пять иностранных портов: финские Котку и Турку, литовскую Клайпеду, польский Щецин и немецкий Росток, были там гостями и участниками морских праздников. И лишь в Нидерландах, в Ден-Хелдере, "Крузенштерн" представлял БГА и Россию без "Седова", который не успел прибыть на морской фестиваль из-за неблагоприятных погодных условий, отметила собеседница.

В плавании в общей сложности на обоих судах школу под парусами прошли 300 курсантов морских специальностей учебных заведений Росрыболовства и Министерства образования и науки РФ, в подчинении которого с июня этого года находится Мурманский государственный технический университет. Кроме того, на "Крузенштерне" находились пять юнг из детского морского клуба Нижнего Новгорода, который курирует Фонд поддержки Российского флота.

"Традиционной особенностью летнего этапа навигации стало участие барков в Международной парусной регате на Балтийском море The Tall Ships Races 2017. На старт вышли 70 судов, из них 18 больших парусников класса "А", - сказала Образцова. Российское участие было самым представительным: кроме двух самых крупных учебных парусников "Седов" и "Крузенштерн", в регате приняли участие фрегаты "Мир" и "Штандарт".

По итогам "Крузенштерн" занял 12-е место в классе "А" и 32-е место по всему флоту. Результаты "Седова" - 15-е место в классе "А" и 50-е место в общем зачете. По словам Образцовой, для барка "Седов" окончание летнего рейса станет и завершением навигации 2017 года. "Крузенштерн" же уже 22 августа уйдет в новое плавание, чтобы совершить свой третий, заключительный учебный рейс в нынешнем году.

О парусниках

"Седов" был спущен на воду на верфи "Германия" в Киле в марте 1921 года и первоначально носил название "Магдалена Виннен II". Во время Второй мировой войны судно находилось в составе вспомогательного флота Германии. В соответствии с решением Потсдамской конференции о репарациях Германии судно передано Советскому Союзу в декабре 1945 года и получило имя "Седов" в честь полярного исследователя Георгия Яковлевича Седова.

Барк внесен в "Книгу рекордов Гиннесса" как самое крупное из сохранившихся до наших дней учебное парусное судно. Его длина - 117,5 метра, водоизмещение - 7320 тонн, экипаж - 240 человек, площадь парусов - 4192 метра. "Седову" принадлежит официальный мировой рекорд скорости для парусников этого класса - 18,32 узла, установленный в Средиземном море в 1987 году.

Барк "Седов", ранее находившийся в оперативном управлении Мурманского государственного технического университета (МГТУ), передан Калининградскому государственному техническому университету (КГТУ, в структуру которого входит БГА) 22 мая. Как сообщало Федеральное агентство по рыболовству, решение было принято для сохранения объемов использования судна при обучении курсантов морских учебных заведений. Принято во внимание и то, что в Калининградской области находятся судоремонтные предприятия с большим опытом ремонта и обслуживания парусных судов.

Теперь БГА эксплуатирует два учебных парусных судна - "Крузенштерн" и "Седов".

"Крузенштерн" был построен в 1926 году на германской верфи возле Бремерхафена и при спуске на воду получил название "Падуя". Четырехмачтовое судно, вошедшее в десятку крупнейших парусников мира, в 1946 году перешло по репарациям в собственность СССР и было переименовано в честь русского мореплавателя, руководителя первой русской кругосветной экспедиции 1803-1806 годов, адмирала Ивана Крузенштерна.

Это последний сохранившийся в мире классический "винджаммер". За 90 лет эксплуатации парусник преодолел свыше 1,3 млн морских миль, совершил два кругосветных путешествия, международную трансатлантическую экспедицию, участвовал в многочисленных морских и океанских парусных регатах.