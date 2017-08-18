Самолеты ВКС РФ за неделю три раза поднимались на перехват иностранных воздушных судов

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Российские летчики за минувшую неделю три раза перехватывали иностранные воздушные суда у границ РФ, сообщается в пятницу на сайте Минобороны РФ.

Из инфографики, опубликованной министерством, следует, что воздушную разведку вдоль российских границ вели 19 летательных аппаратов других стран.

"Нарушений воздушного пространства РФ не допущено", - указывается в сообщении ведомства.

В Минобороны также сообщили, что на минувшей неделе российские военные провели одну инспекцию на территории зарубежных государств - в Дании в рамках Договора по открытому небу. Над территорией РФ была проведена одна инспекция КНР в рамках Соглашения о взаимном сокращении ВС в районе границ.