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Самолеты ВКС РФ за неделю три раза поднимались на перехват иностранных воздушных судов

Армия и ОПК
18 августа, 1:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, августа. /ТАСС

Воздушную разведку вдоль российских границ вели 19 летательных аппаратов других стран, уточнили в Минобороны

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МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Российские летчики за минувшую неделю три раза перехватывали иностранные воздушные суда у границ РФ, сообщается в пятницу на сайте Минобороны РФ.

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Из инфографики, опубликованной министерством, следует, что воздушную разведку вдоль российских границ вели 19 летательных аппаратов других стран.

"Нарушений воздушного пространства РФ не допущено", - указывается в сообщении ведомства.

В Минобороны также сообщили, что на минувшей неделе российские военные провели одну инспекцию на территории зарубежных государств - в Дании в рамках Договора по открытому небу. Над территорией РФ была проведена одна инспекция КНР в рамках Соглашения о взаимном сокращении ВС в районе границ.

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