ВКС РФ уничтожили за неделю в Сирии более 730 объектов международных террористов

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МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили за неделю в Сирии более 730 объектов международных террористических группировок, сообщается в пятницу на сайте Минобороны РФ.
Из инфографики, опубликованной министерством, следует, что самолеты ВКС России совершили в Сирии более 290 боевых вылетов. Беспилотные летательные аппараты совершили более 120 разведывательных вылетов и обнаружили более 160 объектов боевиков.