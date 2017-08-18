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ВКС РФ уничтожили за неделю в Сирии более 730 объектов международных террористов

Армия и ОПК
18 августа, 3:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, августа. /ТАСС

Российские самолеты совершили более 290 боевых вылетов

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МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили за неделю в Сирии более 730 объектов международных террористических группировок, сообщается в пятницу на сайте Минобороны РФ.

Из инфографики, опубликованной министерством, следует, что самолеты ВКС России совершили в Сирии более 290 боевых вылетов. Беспилотные летательные аппараты совершили более 120 разведывательных вылетов и обнаружили более 160 объектов боевиков.

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