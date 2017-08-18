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Минобороны опубликовало видео пуска ракеты "Калибр" с АПЛ "Северодвинск"

Армия и ОПК
18 августа, 5:01 UTC+3

Экипаж выполнил боевое упражнение из подводного положения в одном из полигонов боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море

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© Минобороны РФ

Минобороны опубликовало видео успешного пуска крылатой ракеты морского базирования «Калибр» с многоцелевой атомной подводной лодки «Северодвинск». Пуск состоялся в пятницу, сообщила пресс-служба Северного флота.

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"Экипаж выполнил боевое упражнение из подводного положения в одном из полигонов боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море. Пуск ракеты был произведен по полигону Чижа в Архангельской области", - говорится в сообщении.

Расстояние от места пуска до мишени составило около 600 километров. "По данным объективного контроля, стрельба была выполнена с заданной точностью и с подтверждением всех полетных и технических параметров", - отмечает пресс-служба флота.

В сообщении отмечается, что при подготовке к стрельбе и непосредственном выполнении боевого упражнения экипаж «Северодвинска» проявил высокий профессионализм и военно-морскую выучку.

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