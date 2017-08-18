Шойгу: РФ укрепляет позиции в Центральной Азии, где сохраняется нестабильная обстановка

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Россия укрепляет позиции в Центральной Азии, где обстановка остается нестабильной из-за вооруженного конфликта в Афганистане, сообщил в пятницу министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии военного ведомства.

Он отметил, что центрально-азиатское стратегическое направление, находящееся в зоне ответственности Центрального военного округа, является одним из важнейших.

"Обстановка в Центральной Азии остается нестабильной. Продолжается вооруженный конфликт в Афганистане между правительственными силовыми структурами и боевиками "Талибан" и ИГИЛ (ИГ, прежнее название "Исламского государства", обе организации запрещены в РФ - прим. ТАСС)", - заявил Шойгу.

"Командование военного округа уделяет особое внимание реализации совместных практических мероприятий с вооруженными силами стран Центральной Азии, что способствует укреплению позиций России в данном регионе", - подчеркнул министр.

Он напомнил, что в июле в рамках внезапной проверки боевой готовности впервые совместно с таджикистанскими военными проведены тренировки по стрельбе и управлению огнем с применением реактивных систем залпового огня "Ураган" и оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М". "Отработаны удары по условным целям противника оперативно-тактической авиацией. В ходе проверки войска подтвердили способность выполнять учебно-боевые задачи по общему замыслу и в единой оперативной обстановке", - сказал Шойгу.

Он добавил, что на второе полугодие запланированы совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки с подразделениями вооруженных сил Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

Войска ЦВО получат более 1 тыс. единиц вооружения и техники

Шойгу отметил, что в войска ЦВО в этом году поступит более 1 тыс. единиц вооружения и военной техники. "В целях совершенствования боевого состава в войска округа в 2017 году будет поставлено более тысячи единиц вооружения и военной техники. Для развития военной инфраструктуры в текущем году планируется ввести в эксплуатацию более четырехсот зданий и сооружений", - сказал он.

"Завершено строительство объектов зоны хранения техники в ракетной бригаде, дислоцированной в Свердловской области. Возведен комплекс отапливаемых тенто-мобильных укрытий для комплексов "Искандер-М" с внутренними подъездными дорогами, ограждением, системой охраны и сигнализации", - добавил министр.

По словам Шойгу, в дальнейшем ЦВО продолжит совершенствование организационно-штатной структуры соединений и воинских частей, строительство новых военных городков, переоснащение войск на современное вооружение и военную технику. Глава ведомства отметил, что в этом году войска округа успешно решали задачи по тушению лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области, оказывали помощь в предотвращении ледяных заторов на реках Алтайского края и Челябинской области. Кроме того, личный состав участвовал в ликвидации последствий схода селевой лавины на пути реки Пяндж в Таджикистане.