Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.08:
$ 59.25
€ 69.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Шойгу: РФ укрепляет позиции в Центральной Азии, где сохраняется нестабильная обстановка

Армия и ОПК
18 августа, 12:13 дата обновления: 18 августа, 12:18 UTC+3 МОСКВА 18, августа. /ТАСС

Министр отметил, что в июле впервые совместно с военными Таджикистана проведены тренировки по стрельбе с применением РСЗО

Поделиться
Материал из 1 страницы
Министр обороны РФ Сергей Шойгу

Министр обороны РФ Сергей Шойгу

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Россия укрепляет позиции в Центральной Азии, где обстановка остается нестабильной из-за вооруженного конфликта в Афганистане, сообщил в пятницу министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии военного ведомства.

Он отметил, что центрально-азиатское стратегическое направление, находящееся в зоне ответственности Центрального военного округа, является одним из важнейших.

"Обстановка в Центральной Азии остается нестабильной. Продолжается вооруженный конфликт в Афганистане между правительственными силовыми структурами и боевиками "Талибан" и ИГИЛ (ИГ, прежнее название "Исламского государства", обе организации запрещены в РФ - прим. ТАСС)", - заявил Шойгу.

"Командование военного округа уделяет особое внимание реализации совместных практических мероприятий с вооруженными силами стран Центральной Азии, что способствует укреплению позиций России в данном регионе", - подчеркнул министр.

Он напомнил, что в июле в рамках внезапной проверки боевой готовности впервые совместно с таджикистанскими военными проведены тренировки по стрельбе и управлению огнем с применением реактивных систем залпового огня "Ураган" и оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М". "Отработаны удары по условным целям противника оперативно-тактической авиацией. В ходе проверки войска подтвердили способность выполнять учебно-боевые задачи по общему замыслу и в единой оперативной обстановке", - сказал Шойгу.

Он добавил, что на второе полугодие запланированы совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки с подразделениями вооруженных сил Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

Войска ЦВО получат более 1 тыс. единиц вооружения и техники

Шойгу отметил, что в войска ЦВО в этом году поступит более 1 тыс. единиц вооружения и военной техники. "В целях совершенствования боевого состава в войска округа в 2017 году будет поставлено более тысячи единиц вооружения и военной техники. Для развития военной инфраструктуры в текущем году планируется ввести в эксплуатацию более четырехсот зданий и сооружений", - сказал он.

"Завершено строительство объектов зоны хранения техники в ракетной бригаде, дислоцированной в Свердловской области. Возведен комплекс отапливаемых тенто-мобильных укрытий для комплексов "Искандер-М" с внутренними подъездными дорогами, ограждением, системой охраны и сигнализации", - добавил министр.

По словам Шойгу, в дальнейшем ЦВО продолжит совершенствование организационно-штатной структуры соединений и воинских частей, строительство новых военных городков, переоснащение войск на современное вооружение и военную технику. Глава ведомства отметил, что в этом году войска округа успешно решали задачи по тушению лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области, оказывали помощь в предотвращении ледяных заторов на реках Алтайского края и Челябинской области. Кроме того, личный состав участвовал в ликвидации последствий схода селевой лавины на пути реки Пяндж в Таджикистане.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Киргизия Узбекистан Афганистан Таджикистан
Персоны
Шойгу, Сергей Кужугетович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Боевые корабли ВМФ России
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Фото
17
"Лидер", "Прибой" и морской "Панцирь": чем запомнился военно-морской салон
19
Прямое попадание: под Воронежем прошел этап конкурса "Авиадартс"
22
Северный рубеж России: боевые корабли флота
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Отставной полковник ГРУ Квачков приговорен к 1,5 года колонии
2
Посол Израиля посетил МИД РФ для прояснения позиции страны по Собибору
3
Захарова напомнила США о $500 млн, отправленных в РФ к выборам 1996 года
4
Теракты в Каталонии. Хроника событий
5
Прокуратура Грузии направила в Киев запрос об экстрадиции Саакашвили
6
Около 150 тыс. человек подписаны на ПФР в социальных сетях
7
Внеплановое изучение Вселенной: что Voyager 40 лет делает в космосе
Темы дня
Новости партнеров
Реклама