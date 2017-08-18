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С начала года российские военные моряки провели на Каспии более 500 учений

Армия и ОПК
18 августа, 12:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, августа. /ТАСС

Каспийская флотилия обеспечивает надежную защиту национальных интересов на юге России, подчеркнул глава Минобороны Сергей Шойгу

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МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Каспийская флотилия провела более 500 учений, боевых стрельб и сборов с начала этого года.

Об этом в пятницу сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

"Надежную защиту национальных интересов на южных рубежах России обеспечивает Каспийская флотилия. По своим возможностям она превосходит военно-морские силы остальных прикаспийских государств", - сказал Шойгу. Он подчеркнул, что в 2015 году корабли флотилии первыми нанесли удар ракетами "Калибр" по позициям боевиков в Сирии на расстоянии более 1,5 тыс. километров.

"Сегодня в составе флотилии свыше 70 кораблей и судов, более половины из них - это современные образцы", - сказал Шойгу. По его словам, только за последние пять лет в состав объединения вошли три новейших корабля с ракетными комплексами "Калибр", восемь артиллерийских, противодиверсионных и десантных катеров.

"Постоянно улучшается боевая выучка личного состава. С начала года проведено более 500 учений, боевых стрельб и сборов, что способствовало повышению боевой готовности и слаженности соединений и воинских частей", - сказал министр.

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