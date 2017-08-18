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Более 300 представителей зарубежных военных ведомств посетят форум "Армия-2017"

Армия и ОПК
18 августа, 12:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, августа. /ТАСС

Мероприятие пройдет с 22 августа по 27 августа в Московской области

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МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Свыше 300 представителей иностранных оборонных ведомств посетят Международный военно-технический форум "Армия-2017", который пройдет в Подмосковье.

Об этом в пятницу сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

Он подчеркнул, что форум, который пройдет с 22 августа по 27 августа, "обещает стать беспрецедентным как по масштабу, так и по насыщенности мероприятий". По словам главы Минобороны, в нем примут участие более 1,2 тыс. предприятий и организаций, которые представят свыше 18 тыс. образцов продукции.

"Ожидается, что форум посетят свыше 100 иностранных делегаций, в том числе около 300 представителей оборонных ведомств", - рассказал Шойгу. "Традиционно пройдут статические и динамические показы, в которых будет задействовано почти 300 единиц современного вооружения и военной техники. Впервые можно будет увидеть, как техника действует в ночных условиях", - продолжил министр.

По словам главы Минобороны, вместе с ведущими российскими пилотажными группами свое мастерство продемонстрируют летчики из Турции. "На треть увеличилось количество мероприятий научно-деловой программы. Планируется провести свыше ста круглых столов, презентаций, брифингов, симпозиумов, а также две международные специализированные выставки", - добавил Шойгу.

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