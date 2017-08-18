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Кубок военно-спортивной игры "Победа" вручен кадетам корпуса апостола Андрея Первозванного

Армия и ОПК
18 августа, 22:31 UTC+3 ПОЛИГОН АЛАБИНО область/ 18, августа. / ТАСС

Вторыми в общекомандном зачете стали участники из Волгоградской области, бронза досталась команде Якутии

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ПОЛИГОН АЛАБИНО /Московская область/, 18 августа. / ТАСС/. Команда Объединенного кадетского корпуса святого апостола Андрея Первозванного Свято-Алексиевской пустыни из Ярославской области оказалась лучшей в ходе Всероссийской военно-спортивной игры "Победа". Замминистра обороны РФ Павел Попов вручил кадетам медали и главный кубок игры на сцене на подмосковном полигоне Алабино.

"Вы приняли эстафету одного из мощнейших мероприятий в мире - Армейских международных игр - и, наверное, почувствовали эту атмосферу на площадке, где проходили соревнования. Кто-то нашел друзей, кто-то поверил в себя, кто-то приобрел тот опыт, который даст вам возможность в следующем году сказать: Здравствуй "Победа-2018", - отметил Попов.

Вторыми в общекомандном зачете стали участники из Волгоградской области, бронза досталась команде Якутии. Четвертое место заняли участники из Липецкой области, пятое - ребята из Хакасии.

В течение четырех дней участники "Победы" соревновались в военно-спортивных и интеллектуальных конкурсах. Кадеты из Ярославской области стали победителями этапа "Статен в строю - силен в бою" и самого сложного этапа под названием "Дорога победителей", где участники в тяжелой экипировке должны были сориентироваться на местности, преодолеть участок зараженной местности и минное поле, отразить нападение диверсантов и оказать первую помощь пострадавшему.

Камчатская команда "Юный воин" получила призы за победу в этапе "Визитная карточка", где участники представляли свой родной край, его обычаи и традиции. Этап "Ратные страницы истории Отчества" выиграли, набрав максимальное количество баллов (400 из 400), ребята из Ставропольского края, а победителями "Военизированной эстафеты", где требовалось показать силу, ловкость и скорость, стала команда "Шторм" из Республики Марий Эл. Юнармейцы из Волгоградской области стали самыми меткими в стрельбе из автомата на этапе "Огневой рубеж".

В этом году в финале "Победы" приняло участие рекордное количество команд - из 63 регионов России. Организаторами игры стали Минобрнауки и Минобороны, Российский союз молодежи и движение "Юнармия".

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