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Герасимов вручил наградное оружие сирийскому генералу за освобождение Эль-Кдера

Армия и ОПК
19 августа, 8:11 UTC+3 МОСКВА 19, августа. /ТАСС

Начальник Генштаба ВС РФ также вручил бригадному генералу Хасану Сухелу благодарственное письмо министра обороны РФ

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Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов

©  Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов на авиабазе Хмеймим вручил наградное холодное оружие сирийскому генералу, который командовал высадкой десанта и освобождением населенного пункта Эль-Кдер. Об этом сообщает в субботу пресс-служба Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, Герасимов также вручил бригадному генералу Хасану Сухелу благодарственное письмо министра обороны РФ.

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"За успешное наступление вдоль реки Евфрат, участие в освобождении стратегически важного населенного пункта Эс-Сухне, а также руководство действиями по высадке тактического десанта и захвату населенного пункта Эль-Кдер министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу вы награждены за храбрость", - сказал Герасимов, чьи слова приводятся в сообщении.

Операция по освобождению Эль-Кдера прошла в ночь на 12 августа. Как отмечали в Минобороны РФ, сирийские военные впервые с начала боевых действий против "Исламского государства" (ИГ, группировка запрещена в России) провели высадку тактического десанта в тылу боевиков. В подготовке операции и управлении ее ходом непосредственно участвовали российские военные советники, сообщили в ведомстве.

Город Эс-Сухне был полностью освобожден при поддержке ВКС России 13 августа. В Минобороны подчеркнули, что взятие города открывает возможность для наступления и деблокирования Дейр-эз-Зора, который Шойгу ранее назвал "основной точкой на Евфрате". Глава российского военного ведомства отмечал, что деблокирование Дейр-эз-Зора "будет во многом говорить о завершении борьбы" с террористами в Сирии. По оценке ведомства, разгром ИГ в этой провинции станет для группировки стратегическим поражением и создаст необходимые условия для перехода к политическому урегулированию.

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