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"Калашников" представит 20-тонного разведывательно-ударного робота в 2017 году

Армия и ОПК
19 августа, 10:15 UTC+3 МОСКВА 19, августа. /ТАСС

Гендиректор компании Алексей Криворучко сообщил, что работать над машиной концерн, скорее всего, будет в кооперации с другими производителями

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Генеральный директор концерна "Калашников" Алексей Криворучко

Генеральный директор концерна "Калашников" Алексей Криворучко

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Концерн "Калашников" (входит в Ростех) в этом году представит новый разведывательно-ударный роботизированный комплекс массой 20 тонн. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор компании Алексей Криворучко.

"Нет, в этот раз [на "Армии-2017"] мы его не покажем по разным причинам, но чуть позже в этом году мы этот комплекс обязательно представим", - сказал Криворучко.

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Он пояснил, что это гусеничная машина, работать над которой концерн, скорее всего, будет в кооперации с другими производителями. "Что касается вооружения, то там можно разместить любое оружие по требованию заказчика. Сейчас идет этап заводской сборки", - отметил Криворучко.

Ранее он сообщал ТАСС, что испытания этого разведывательно-ударного комплекса начнутся в России в 2018 году.

Международный военно-технический форум "Армия-2017" пройдет с 22 по 27 августа на территории подмосковного парка "Патриот".

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