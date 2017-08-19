"Калашников" готов начать серийное производство АК-12 в 2018 году

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МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Испытания новейшего российского автомата АК-12 завершены, его серийное производство может начаться в 2018 году. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор концерна "Калашников" (входит в Ростех) Алексей Криворучко.
"Испытания завершены, заказчик при работе с изделием выявил ряд замечаний, но мы все исправили и недостатки устранили. Сейчас ждем финального решения Минобороны. В случае принятия этого решения, мы готовы начать серийные поставки уже в следующем году, однако контракта на серийные поставки пока нет", - сказал Криворучко.
Ранее в концерне сообщили ТАСС, что опытно-войсковая эксплуатация автоматов для боевой экипировки "Ратник" АК-12 завершилась. "Ратник" позиционируется как экипировка "солдата будущего". В нее входят несколько десятков элементов, в том числе, как сообщалось ранее, девять единиц вооружения.