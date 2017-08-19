Боевой модуль с применением нейросетей может пойти в серию в РФ в 2018 году

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Концерн "Калашников" (входит в Ростех) может запустить серийное производство нового боевого модуля с применением нейросетевых технологий уже в 2018 году. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор компании Алексей Криворучко.

"Презентация этого модуля будет опять же на форуме "Армия-2017". Мы не все сможем показать в открытом доступе, но могу заверить, что технология успешно применяется. Модуль может быть установлен на любую технику. Мы надеемся, что в следующем году уже начнется их серийное производство", - сказал Криворучко.

Ранее директор по коммуникациям концерна София Иванова рассказала ТАСС, что "Калашников" разработал полностью автоматизированный боевой модуль, в котором применены нейросетевые технологии, а в ближайшее время концерн представит целую линейку продуктов на базе нейросетей.

Нейросетью называется быстро обучаемая система, которая способна действовать не только в соответствии с заданным изначально алгоритмом, но и на основании используемого ранее опыта.