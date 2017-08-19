"Калашников" хочет первым в российском ОПК запустить собственное медиа

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МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Концерн "Калашников" (входит в Ростех) намерен запустить собственную медиаплатформу, на которой будут публиковаться видео, новости и блоги специалистов по охоте, экипировке и стрелковому оружию. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор компании Алексей Криворучко.
"Есть ролики, которые набирают по 300-400 тыс. просмотров в соцсетях, поскольку новинки люди хотят один раз увидеть, чем 100 раз о них прочитать. Мы решили пойти дальше и запустить собственную медиаплатформу, где будем показывать много видео, публиковать новости и блоги специалистов по охоте, экипировке, стрелковому оружию", - сказал Криворучко.
Это будет первый подобный проект в российском оборонно-промышленном комплексе.