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"Калашников" хочет первым в российском ОПК запустить собственное медиа

Армия и ОПК
19 августа, 10:25 UTC+3

На медиаплатформе концерн планирует размещать видео, публиковать новости и блоги специалистов по охоте, экипировке, стрелковому оружию

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МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Концерн "Калашников" (входит в Ростех) намерен запустить собственную медиаплатформу, на которой будут публиковаться видео, новости и блоги специалистов по охоте, экипировке и стрелковому оружию. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор компании Алексей Криворучко.

"Есть ролики, которые набирают по 300-400 тыс. просмотров в соцсетях, поскольку новинки люди хотят один раз увидеть, чем 100 раз о них прочитать. Мы решили пойти дальше и запустить собственную медиаплатформу, где будем показывать много видео, публиковать новости и блоги специалистов по охоте, экипировке, стрелковому оружию", - сказал Криворучко.

Это будет первый подобный проект в российском оборонно-промышленном комплексе.

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