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ВАСО произведет в ближайшие годы около 300 самолетов Ил-112В

Армия и ОПК
19 августа, 12:32 UTC+3 ВОРОНЕЖ ВОРОНЕЖ 19, августа. /ТАСС

Новый легкий турбовинтовой самолет Ил-112В должен подняться в воздух в 2018 году, а его серийный запуск запланирован на 2019 год

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ВОРОНЕЖ, 19 августа. /ТАСС/. Воронежское акционерное самолетостроительное общество (ВАСО) в ближайшие годы должно произвести порядка 300 новых легких турбовинтовых самолетов Ил-112В. Об этом сообщил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь, выступая на торжественном мероприятии в честь Дня Воздушного флота России и 85-летия ВАСО.

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"Я так думаю, что порядка 150 машин такого класса (Ан-24, Ан-26 - прим. ТАСС) летают в Министерстве обороны, примерно такое же количество находится в гражданской авиации. Все эти машины в горизонте семи-восьми лет будут списаны. Это наш с вами рынок, рынок закрытый, рынок защищенный. 300 машин минимум мы должны восполнить", - сказал он.

Глава ОАК заметил, что, несмотря на скромные объемы производства, этот самолет должен внести свой вклад в экономику завода и в экономику корпорации.

Говоря о ближайших планах по самолету Ил-112В, он добавил, что 19 августа в Воронеже пройдет совещание по реализации этого проекта. "Мы должны с вами в ближайшее время этот самолет поднять, в краткие сроки завершить программу испытаний и начать поставку в интересах Министерства обороны и не только", - сказал Слюсарь.

Новый легкий турбовинтовой самолет Ил-112В на смену Ан-24 и Ан-26 должен подняться в воздух в 2018 году. Его запуск в серию планируется на 2019 год, сообщил ранее президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

О самолете

Ил-112В с максимальной нагрузкой до пяти тонн предназначен для транспортировки личного состава, военной техники, различных видов вооружений и других грузов. Он может эксплуатироваться на небольших малооборудованных аэродромах, имеющих как бетонированные, так и грунтовые покрытия взлетно-посадочных полос.

К выпуску самолет планируется в двух модификациях: для гражданской авиации (Ил-112Т) и военно-транспортной авиации (Ил-112В). Военные намерены заказать 62 машины.

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Персоны
Слюсарь, Юрий Борисович
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