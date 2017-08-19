Воздушный парад военно-транспортных самолетов прошел в Иваново в честь юбилея авиацентра

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ИВАНОВО, 19 августа. /ТАСС/. Воздушный парад, посвященный 50-летию авиацентра Военно-транспортной авиации (ВТА), прошел в субботу на аэродроме Иваново. Об этом журналистам рассказали в Минобороны РФ.
"Более 20 экипажей самолетов Ан-2 выстроили в небе цифру 50, а экипажи самолетов Ил-76 выполнили десантирование подразделений Воздушно-десантных войск, сбросили воду, раскрашенную в цвета российского флага, и пролетели с отстрелом пиропатронов (тепловых ловушек)", - рассказали в российском военном ведомстве.
В воздушном строю над авиабазой пролетели самолеты Ан-124 "Руслан", Ан-22 "Антей", "воздушный радар" А-50, Ту-134, Ан-12, Ан-26, Ан-72 и другие. Во время воздушного парада приземлившиеся десантники захватили объекты условного противника.
На статической экспозиции все посетители авиацентра смогли посмотреть авиационную технику, которая стоит на вооружении ВТА, включая новейший военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А.
"В ходе праздника состоялось открытие обновленной экспозиции в музее авиацентра, где представлены макеты всех типов авиатехники, включая перспективные образцы ВТА", - отметили в Минобороны.
Торжественные мероприятия в Иваново проходят в субботу под руководством командующего Военно-транспортной авиацией Владимира Бенедиктова.