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В Москве почтили память создавшего систему связи для "ядерного чемоданчика" маршала Белова

Армия и ОПК
19 августа, 14:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, августа. /ТАСС

Военнослужащие и ветераны возложили венки к могиле Белова на Троекуровском кладбище

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МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Военнослужащие и ветераны почтили память маршала войск связи Андрея Белова, под руководством которого были разработаны первые российские автоматизированные системы связи, в том числе для так называемого ядерного чемоданчика, сообщили в Минобороны РФ.

"Сегодня у Дома связи Минобороны России и на Троекуровском кладбище проведены памятные мероприятия, посвященные 100-летнему юбилею со дня рождения маршала войск связи Андрея Белова, который внес выдающийся вклад в дело развития войск связи Вооруженных Сил, теории и практики создания и совершенствования систем, комплексов и средств военной связи", - сказали в Минобороны.

Военнослужащие и ветераны возложили венки к могиле маршала. Как рассказали в военном ведомстве, к наиболее значимым результатам деятельности маршала относятся организация работ по созданию Объединенной автоматизированной системы связи Вооруженных сил РФ.

"Под его непосредственным руководством была создана и принята в эксплуатацию цифровая единая система спутниковой связи Вооруженных сил первого этапа. Он стоял у истоков создания первых в отечественной практике автоматизированных систем, в том числе территориальной автоматической системы обмена данными, автоматизированной сети документального обмена и так называемого ядерного чемоданчика", - подчеркнули в военном ведомстве.

В 2002 года имя Белова было присвоено институту связи Минобороны, а в 2008 году в Москве на здании Дома связи ведомства была открыта мемориальная доска. Его именем также названа одна из улиц Пскова.

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