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Умер первый главком ВВС России

Армия и ОПК
19 августа, 18:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, августа. /ТАСС

Петр Дейнекин скончался дома от сердечного приступа. Дата и место похорон пока не сообщаются

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Бывший главком ВВС СССР и России, вице-президент Клуба военачальников РФ Петр Дейнекин

Бывший главком ВВС СССР и России, вице-президент Клуба военачальников РФ Петр Дейнекин

© Сергей Бобылев/ТАСC

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Бывший главком ВВС СССР и России, вице-президент Клуба военачальников РФ Петр Дейнекин скончался на 80-м году жизни дома от инфаркта миокарда. Печальное событие произошло в субботу около 15:00 мск. Об этом сообщил ТАСС руководитель аппарата Клуба военачальников РФ Николай Дерябин.

"Генерал армии Дейнекин начал свой военный путь с 14 лет, будучи воспитанником спецшколы ВВС, дальнейшими вехами его службы стали должности командующего Дальней авиацией и главнокомандующего ВВС Советского Союза и России", - сказал Дерябин.

"Генерал Дейнекин был последним главнокомандующим ВВС Советского Союза и первым главнокомандующим ВВС России", - напомнил он.

По словам Дерябина, похороны Петра Дейнекина, предположительно, состоятся на Военно-мемориальном кладбище в Мытищах во вторник или среду.

Дерябин отметил, что Дейнекин был инициатором учреждения общегосударственного праздника России - Дня Военно-воздушных сил. 12 августа во время празднования 105-й годовщины со дня создания ВВС и третьей годовщины создания Воздушно-космических сил России Дейнекин открывал воздушный парад в небе над Кубинкой в парке "Патриот", лично управляя в 79 лет транспортным самолетом Douglas.

Заслуженный военный летчик, Герой России, генерал армии Петр Дейнекин является кавалером более 20 советских, российских и иностранных орденов.

Петр Степанович Дейнекин родился 14 декабря 1937 года в городе Морозовске Ростовской области. В 1957 году он окончил Балашовское военное авиационное училище летчиков и начал офицерскую службу в качестве помощника командира корабля Дальней авиации. С 1962 года Дейнекин стал командиром экипажа дальнего бомбардировщика Ту-16. В 1988-1990 годах он командовал Дальней авиацией. Дейнекин был первым главнокомандующим ВВС России с 1992 по 1998 годы.

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