Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.08:
$ 59.36
€ 69.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Более 100 тыс. человек посетили парад военно-транспортных самолетов в Иваново

Армия и ОПК
19 августа, 18:58 UTC+3 ИВАНОВО ИВАНОВО 19, августа. /ТАСС

В ходе праздника на аэродроме работал мобильный пункт отбора на военную службу по контракту

Поделиться
Материал из 1 страницы

ИВАНОВО, 19 августа. /ТАСС/. Более 100 тыс. человек стали посетителями воздушного парада в Иваново, посвященного 50-летию авиацентра Военно-транспортной авиации (ВТА), сообщили журналистам в Минобороны России.

"На параде присутствовали 103 тыс. человек", - уточнили в российском военном ведомстве.

Более 20 экипажей самолетов Ан-2 выстроили в субботу в небе цифру 50, экипажи самолетов Ил-76 выполнили десантирование подразделений Воздушно-десантных войск, а также сбросили воду, раскрашенную в цвета российского флага, и пролетели с отстрелом пиропатронов (тепловых ловушек).

В воздушном строю над авиабазой пролетели самолеты Ан-124 "Руслан", Ан-22 "Антей", "воздушный радар" А-50, Ту-134, Ан-12, Ан-26, Ан-72 и другие. Во время воздушного парада приземлившиеся десантники захватили объекты "противника".

На статической экспозиции все посетители авиацентра смогли посмотреть авиационную технику, которая стоит на вооружении ВТА, включая новейший военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А.

Кроме того, на аэродроме в ходе праздника работал мобильный пункт отбора на военную службу по контракту. Интерес к контрактной службе проявили 70 человек, 15 из них написали заявления.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Боевые корабли ВМФ России
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Фото
17
"Лидер", "Прибой" и морской "Панцирь": чем запомнился военно-морской салон
19
Прямое попадание: под Воронежем прошел этап конкурса "Авиадартс"
22
Северный рубеж России: боевые корабли флота
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве простились с Верой Глаголевой
2
Путин поручил сократить количество внеплановых проверок бизнеса
3
В Госдуме не видят предпосылок для переноса столицы из Москвы за Урал
4
Умер первый главком ВВС России
5
Полиция выясняет обстоятельства нападения на прохожих в Сургуте
6
Веру Глаголеву похоронили на Троекуровском кладбище
7
Биография Веры Глаголевой
Темы дня
Новости партнеров
Реклама