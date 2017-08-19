Более 100 тыс. человек посетили парад военно-транспортных самолетов в Иваново

ИВАНОВО, 19 августа. /ТАСС/. Более 100 тыс. человек стали посетителями воздушного парада в Иваново, посвященного 50-летию авиацентра Военно-транспортной авиации (ВТА), сообщили журналистам в Минобороны России.

"На параде присутствовали 103 тыс. человек", - уточнили в российском военном ведомстве.

Более 20 экипажей самолетов Ан-2 выстроили в субботу в небе цифру 50, экипажи самолетов Ил-76 выполнили десантирование подразделений Воздушно-десантных войск, а также сбросили воду, раскрашенную в цвета российского флага, и пролетели с отстрелом пиропатронов (тепловых ловушек).

В воздушном строю над авиабазой пролетели самолеты Ан-124 "Руслан", Ан-22 "Антей", "воздушный радар" А-50, Ту-134, Ан-12, Ан-26, Ан-72 и другие. Во время воздушного парада приземлившиеся десантники захватили объекты "противника".

На статической экспозиции все посетители авиацентра смогли посмотреть авиационную технику, которая стоит на вооружении ВТА, включая новейший военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А.

Кроме того, на аэродроме в ходе праздника работал мобильный пункт отбора на военную службу по контракту. Интерес к контрактной службе проявили 70 человек, 15 из них написали заявления.