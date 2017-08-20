Первого главкома ВВС России похоронят на военно-мемориальном кладбище в Мытищах

ТАСС, 20 августа. Похороны первого главнокомандующего ВВС России Петра Дейнекина состоятся во вторник на военно-мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС руководитель аппарата Клуба военачальников РФ Николай Дерябин.

"Церемония прощания с генералом армии Петром Степановичем Дейнекиным начнется в 11:00 мск в траурном зале мемориала", - уточнил он.

Комиссию по организации похорон возглавляет главком Воздушно-космических сил генерал-полковник Виктор Бондарев, добавил Дерябин.

Заслуженный военный летчик, Герой России, генерал армии Петр Дейнекин является кавалером более 20 советских, российских и иностранных орденов.

Петр Степанович Дейнекин родился 14 декабря 1937 года в городе Морозовске Ростовской области. В 1957 году окончил Балашовское военное авиационное училище летчиков и начал офицерскую службу в качестве помощника командира корабля Дальней авиации, с 1962 года - командир экипажа дальнего бомбардировщика Ту-16.

В 1988-1990 годах он командовал Дальней авиацией. Дейнекин был первым главнокомандующим ВВС России с 1992 года по 1998-й.