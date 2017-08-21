СМИ: почти 2,5 тыс. образцов продукции военного назначения представят на "Армии-2017"

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Международный военно-технический форум "Армия-2017" станет площадкой для выставки около 2,5 тыс. образцов продукции военного назначения, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

"Ежегодно наблюдается рост количества участников форума, на сегодняшний день их уже более 1200. Всего будет представлено почти 2500 образцов продукции военного назначения", - сказал он в интервью газете "Красная звезда", опубликованном в понедельник.

Он отметил, что в этом году экспозиция форума увеличилась с 11 до 18 тыс. экспонатов, а общая посещаемость может превысить 600 тыс. человек.

Также Шугаев рассказал, что только в первые дни "Армии-2017" руководство ФСВТС России примет участие в переговорах по линии Минобороны и субъектов военно-технического сотрудничества с руководителями более 20 официальных делегаций, в том числе из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Греции, Казахстана, Китая, Марокко, Турции, Узбекистана, Филиппин, Шри-Ланки и других стран.

"При этом хочу обратить особое внимание на то, что организатор форума - Министерство обороны Российской Федерации - и ФСВТС России как орган, осуществляющий контроль и надзор за военно-техническим сотрудничеством, стремятся создать максимально дружественные и благоприятные условия для всех иностранных участников "Армии-2017". Я делаю на этом акцент не случайно: мы все помним случаи, когда под различными предлогами наши экспонаты не пускали на крупнейшие международные выставки. Мы же хотим, чтобы участники "Армии-2017" чувствовали, что им рады, их ждут, и чтобы форум стал не просто официальным торжественным и деловым событием, а настоящим праздником военного и военно-технического сотрудничества", - добавил директор ФСВТС.

Международный военно-технический форум "Армия-2017" пройдет с 22 по 27 августа на территории подмосковного парка "Патриот".

Сохранение экспорта военной продукции

ФСВТС РФ ожидает, что в 2017 году объем экспорта российской продукции военного назначения составит свыше $15 млрд, то есть на уровне 2016 года.

"В прошлом году российский объем экспорта продукции военного назначения превысил $15 млрд. Мы ожидаем сохранения такого объема и в текущем году", - сказал он. Шугаев отметил, что Россия осуществляет поставки вооружения, военной и специальной техники в более чем 50 стран мира, а сотрудничество по линии ВТС ведется более чем со 100 государствами.

По его словам, основными партнерами РФ являются государства Азиатско-Тихоокеанского региона, на которые приходится почти половина всего объема экспортируемой продукции, а также страны Ближнего Востока и Северной Африки. РФ также развивает отношения со странами Африки и Латинской Америки в этой сфере.

Шугаев отметил также, что эффективность российской военной техники, которую она проявила в ходе операции в Сирии, стала подтверждением ее качества для тех стран, которые задумываются о ее покупке. "Это касается не только государств Ближневосточного региона, которые находятся в непосредственной близости от сирийского театра военных действий, но и многих других стран, которые сегодня сталкиваются со схожими проблемами, в первую очередь с необходимостью борьбы с экстремистскими и террористическими группировками", - пояснил он.

Директор ФСВТС также отметил, что антитеррористическое направление, по его мнению, вскоре станет одним из важных векторов развития военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами.