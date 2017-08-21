Спасатели ТОФ на учениях помогли аварийной подлодке

ВЛАДИВОСТОК, 21 августа. /ТАСС/. Специалисты поисковой и аварийно-спасательной службы камчатской флотской группировки провели учение с применением глубоководного батискафа, оказав помощь условно аварийной подлодке на глубине 85 метров, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Владимир Матвеев.

"В ходе недельного выхода в море была проверена готовность личного состава и техники спасательного отряда к выполнению задач по предназначению. Экипаж спасательного судна "Георгий Козьмин" в заданном районе морского полигона Тихоокеанского флота произвел поиск стенд-макета подводной лодки, лежащего на глубине 85 метров. После обнаружения был произведен спуск глубоководного аппарата АС-30, который в заданное нормативное время подошел к оборудованию, закрепился на комингс-площадке и провел тренировку по выводу экипажа условно аварийной подводной лодки", - сообщил Матвеев.

В то же время на глубине работал роботизированный телеуправляемый аппарат "Веном", он контролировал и обеспечивал безопасность подводных работ. Учение на глубине длилось несколько часов, это позволило отработать все поставленные перед экипажами спасательного судна "Георгий Козьмин" и спасательного глубоководного аппарата АС-30 задачи.