ВКС РФ ликвидировали свыше 200 боевиков ИГ, направлявшихся к Дейр-эз-Зору

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Авиация ВКС РФ нанесла удар по колонне боевиков "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ), направлявшихся в район города Дейр-эз-Зора, ликвидированы более 200 террористов. Об этом сообщили в понедельник в Минобороны России.

"Авиация ВКС России уничтожила очередную крупную колонну боевиков ИГИЛ (прежнее название ИГ- прим. ТАСС), направлявшуюся в район города Дейр-эз-Зор, где международные террористы пытаются перегруппироваться и оборудовать свой последний плацдарм в Сирии. Бомбардировочной и армейской авиацией ВКС России уничтожено более 20 автомобилей высокой проходимости с крупнокалиберным вооружением и минометами, а также бронетехника, включая танки. Также уничтожено более 200 боевиков и большегрузные автомобили с боеприпасами", - говорится в сообщении.

В российском военном ведомстве пояснили, что боевики в течение августа пытаются сконцентрировать силы в провинции Дейр-эз-Зор, в то время как сирийские войска и ВКС России выдавливают их с юга провинции Ракка и с запада провинции Хомс. "Разгром ИГИЛ в районе Дейр-эз-Зор станет стратегическим поражением международной террористической группировки в Сирийской Арабской Республике", - подчеркнули в Минобороны.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал город Дейр-эз-Зор, который уже несколько лет осаждают боевики ИГ, "основной точкой на Евфрате", деблокирование которой "будет во многом говорить о завершении борьбы" с террористами в Сирии.