Около 3 тыс. военных задействуют в учениях ВС РФ по всестороннему обеспечению войск

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МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Около 3 тыс. военнослужащих и до 450 единиц военной и специальной техники задействуют в учениях по видам всестороннего обеспечения войск, которые пройдут в Вооруженных силах РФ с 21 по 26 августа. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны России.
"С 21 августа с. г. в вооруженных силах Российской Федерации проводится комплекс специальных учений по видам всестороннего обеспечения войск (сил). <...> Всего в специальных учениях по видам всестороннего обеспечения примут участие около 3 тыс. военнослужащих и до 450 единиц военной и специальной техники", - говорится в сообщении.
В ходе учений на полигонах Лужский, Струги Красные и Правдинский, аэродромах и учебно-тренировочных комплексах Западного военного округа войска отработают организацию материально-технического, инженерного, морально-психологического, медицинского, гидрометеорологического обеспечения. Помимо этого, военнослужащие отработают организацию связи, радиационную, химическую и биологическую защиту воинских формирований с учетом опыта современных локальных войн и вооруженных конфликтов.
В учениях примут участие соединения и воинские части материально-технического обеспечения, инженерные и железнодорожные войска, а также подразделения технического и тылового обеспечения ВС Белоруссии. В частности, военные будут наводить железнодорожные и автодорожные мосты, организуют мостовые и понтонные переправы через водные преграды, восстановят аэродромную инфраструктуру.
Планируется провести апробацию современных автоматизированных систем управления силами и средствами по видам всестороннего обеспечения войск, новейших роботизированных комплексов, инновационных разработок и перспективных образцов технических средств. Кроме того, войска радиационной, химической и биологической защиты отработают ликвидацию последствий применения биологических средств и аварий на радиационных и химически опасных объектах.