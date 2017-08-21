Десять кораблей и катеров Каспийской флотилии вышли в море на учения

ТАСС, 21 августа. Десять кораблей и катеров Каспийской флотилии приступили к учениям в море, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

"К выполнению задач боевой подготовки приступили экипажи десяти надводных кораблей и катеров флотилии из состава гвардейской бригады кораблей охраны водного района Каспийской флотилии. В том числе малые артиллерийские корабли "Астрахань", "Волгодонск" и "Махачкала", базовый тральщик "Магомет Гаджиев", рейдовые тральщики и малые артиллерийские катера проекта 1204 "Шмель", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, корабельные группировки вышли из пункта базирования в Астрахани. На начальном этапе учений экипажи кораблей отработают элементы морской подготовки. После этого малые артиллерийские корабли и артиллерийские катера отработают стрельбу по корабельным щитам, имитирующим отряд кораблей условного противника. Также флотские артиллеристы выполнят совместные стрельбы по имитатору воздушной цели и невидимой береговой цели.

Экипажи базового тральщика "Магомет Гаджиев" и рейдовых тральщиков отработают постановку минных заграждений и разведывательный поиск мин.

Учения пройдут с 21 по 26 августа, после чего корабельные группировки вернутся в пункт постоянного базирования порт Астрахань.