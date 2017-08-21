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ФСВТС рассчитывает подписать ряд документов в ходе "Армии-2017"

Армия и ОПК
21 августа, 7:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, августа. /ТАСС

Глава ведомства Дмитрий Шугаев также заявил, что планирует активно использовать площадку форума для привлечения новых партнеров

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МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ планирует подписать несколько документов в ходе международного военно-технического форума "Армия-2017", сообщил директор ФСВТС Дмитрий Шугаев в интервью газете Красная звезда, опубликованном в понедельник.

"На наших запланированных встречах с руководителями официальных делегаций по линии Минобороны и субъектов ВТС, конечно, будут подниматься в том числе и вопросы ВТС. В рамках форума планируется подписать ряд документов, однако не хотелось бы предвосхищать события. Уверен, что обо всех значимых подписаниях мы своевременно узнаем уже в ходе проведения "Армии-2017", - сказал он.

Шугаев также отметил, что в этом году ФСВТС планирует активно использовать эту площадку для привлечения новых партнеров и установления с ними долгосрочных стратегических взаимоотношений в сфере военно-технического сотрудничества.

Международный военно-технический форум "Армия-2017" пройдет с 22 по 27 августа на территории подмосковного парка "Патриот".

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