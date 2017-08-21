Пассажирский экраноплан "Чайка" будет создан в 2020-2022 годы

Испанец Надаль вновь стал первой "ракеткой" мираСпорт 21 августа, 8:58
Суд начал рассмотрение по существу дела о ДТП в ХМАО, в котором погибли 10 детейНовости Урала 21 августа, 8:53
Шарапова поднялась на 147-е место в рейтинге WTAСпорт 21 августа, 8:29
Улан-Удэ заволокло дымом от лесных пожаров в соседних регионахСибирь 21 августа, 8:25
ВЦИОМ: государственная символика вызывает у россиян гордость и восхищениеОбщество 21 августа, 8:00
"Известия": Минфин не принял нулевой НДС на торговлю онлайн-магазинов РФ за рубежЭкономика и бизнес 21 августа, 6:22
Желтый уровень опасности объявлен в Москве на 21 августаОбщество 21 августа, 6:19
Солнечно, сухо и до 31 градуса тепла будет в столичном регионеМосква 21 августа, 6:09
"Известия": маркировка пива может привести к его удорожаниюЭкономика и бизнес 21 августа, 5:34
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Морской многоцелевой экраноплан "Чайка" будет создан в РФ в 2020-2022 годы. Об этом в интервью ТАСС рассказал исполнительный директор Научно-производственного предприятия "Радар ммс" Иван Анцев.
"Для этого проекта уже разрабатывается конструкторская документация, идет моделирование, отработка управления, пилотажно-навигационного, радиоэлектронного комплексов. Проведены испытания на масштабных моделях. Мы двигаемся к тому, чтобы уже в ближайшее время "Чайка" встала на крыло. Реальные сроки ее появления "в железе" - это 2020-2022 годы", - сказал он.
"Чайка" - это экраноплан водоизмещением 54 тонны, который может брать на борт порядка 100 пассажиров. Его внутренний салон будет выглядеть как у самолета, экипаж составит два человека, пояснил Анцев. Длина "Чайки" составляет около 35 метров, грузоподъемность - девять тонн. Эту машину можно использовать как для перевозки пассажиров, так и для специальных задач МЧС, экологического мониторинга, грузовых перевозок.
"Принципиально могу сказать, что государство заинтересовано в экранопланостроении, мы работаем в этом направлении <...> Экранопланы - это принципиально новый, очень перспективный вид транспорта, потому что экраноплан может выходить на необорудованный берег или площадку, может эксплуатироваться при волнении моря, перевозить большие грузы", - отметил собеседник агентства.