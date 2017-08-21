Пассажирский экраноплан "Чайка" будет создан в 2020-2022 годы

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Морской многоцелевой экраноплан "Чайка" будет создан в РФ в 2020-2022 годы. Об этом в интервью ТАСС рассказал исполнительный директор Научно-производственного предприятия "Радар ммс" Иван Анцев.

"Для этого проекта уже разрабатывается конструкторская документация, идет моделирование, отработка управления, пилотажно-навигационного, радиоэлектронного комплексов. Проведены испытания на масштабных моделях. Мы двигаемся к тому, чтобы уже в ближайшее время "Чайка" встала на крыло. Реальные сроки ее появления "в железе" - это 2020-2022 годы", - сказал он.

"Чайка" - это экраноплан водоизмещением 54 тонны, который может брать на борт порядка 100 пассажиров. Его внутренний салон будет выглядеть как у самолета, экипаж составит два человека, пояснил Анцев. Длина "Чайки" составляет около 35 метров, грузоподъемность - девять тонн. Эту машину можно использовать как для перевозки пассажиров, так и для специальных задач МЧС, экологического мониторинга, грузовых перевозок.

"Принципиально могу сказать, что государство заинтересовано в экранопланостроении, мы работаем в этом направлении <...> Экранопланы - это принципиально новый, очень перспективный вид транспорта, потому что экраноплан может выходить на необорудованный берег или площадку, может эксплуатироваться при волнении моря, перевозить большие грузы", - отметил собеседник агентства.