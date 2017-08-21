Поисково-прицельный комплекс "Касатка" могут установить на новые самолеты ВМФ РФ

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Новый поисково-прицельный комплекс "Касатка" может быть установлен на противолодочные самолеты нового поколения, которые разрабатываются для Военно-морского флота РФ. Об этом в интервью ТАСС рассказал исполнительный директор Научно-производственного предприятия "Радар ммс" Иван Анцев.

"Касатка" - это поисково-прицельный комплекс нового поколения, который потенциально может быть установлен на перспективные поисковые самолеты для нашего флота, никаких препятствий к этому нет", - сказал он.

Эта система, по словам Анцева, может быть установлена "на что угодно" - самолеты, вертолеты, экранопланы, беспилотники и даже аэростаты. Ядром системы является адаптивный программно-аппаратный комплекс, который позволяет унифицировать его вне зависимости от комплектации или решаемых задач.

"Это комплекс с открытой архитектурой, он может обучаться и даже развиваться в пределах заложенных алгоритмов. Мы двигаемся вперед в его усовершенствовании, меняем "железо", где-то применяем более мощные вычислительные средства, улучшаем характеристики датчиков - радиолокационных, магнитометрических", - сказал Анцев.