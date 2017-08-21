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Россия передаст Абхазии военное имущество в рамках договора о стратегическом партнерстве

Армия и ОПК
21 августа, 13:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, августа. /ТАСС

Документ подписали замминистра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин и начальник Генштаба Вооруженных сил Абхазии генерал-полковник Анатолий Хрулев

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МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Россия и Абхазия заключили контракт на передачу абхазской стороне военного имущества в рамках договора о союзничестве и стратегическом партнерстве, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.

Документ был подписан в ходе встречи заместителя министра обороны РФ генерал-лейтенанта Александра Фомина с начальником Генерального штаба Вооруженных сил - первым заместителем министра обороны Абхазии генерал-полковником Анатолием Хрулевым.

"Подписаны контрактные документы на передачу абхазской стороне военного имущества. Данная работа проводится в соответствии с Договором между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о союзничестве и стратегическом партнерстве от 24 ноября 2014 года, предусматривающим модернизацию абхазских Вооруженных сил", - сообщает российское военное ведомство.

В ходе переговоров также обсуждались перспективы развития российско-абхазского сотрудничества в военной области, актуальные вопросы, связанные с функционированием российской военной базы на территории Абхазии и созданием Объединенной группировки войск (сил) вооруженных сил РФ и Абхазии.

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