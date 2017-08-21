Россия передаст Абхазии военное имущество в рамках договора о стратегическом партнерстве

Южноуральские археологи ведут исследования на границе Европы и АзииНовости партнеров 21 августа, 13:47
Продление Транссибирской магистрали до Вены будет стоить €6,5 млрдЭкономика и бизнес 21 августа, 13:33
Аварии кораблей ВМС США в результате столкновений. ДосьеБиографии и справки 21 августа, 13:26
Мэр Москвы: улица Сретенка получила второе рождениеОбщество 21 августа, 13:26
Россияне стали меньше искать спиннеры на AliExpressЭкономика и бизнес 21 августа, 13:24
Hyundai Merchant планирует запустить сервис по Севморпути в 2020 годуТранспорт 21 августа, 13:22
Зюганов призвал ЦИК разобраться, почему Жириновского чаще всех зовут на телевидениеПолитика 21 августа, 13:16
Участники дела о беспорядках в Рефтинском спецучилище приговорены к условным срокамНовости Урала 21 августа, 13:07
"Искусство Лего" будет работать в Москве до 27 августаОбщество 21 августа, 13:05
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Россия и Абхазия заключили контракт на передачу абхазской стороне военного имущества в рамках договора о союзничестве и стратегическом партнерстве, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
Документ был подписан в ходе встречи заместителя министра обороны РФ генерал-лейтенанта Александра Фомина с начальником Генерального штаба Вооруженных сил - первым заместителем министра обороны Абхазии генерал-полковником Анатолием Хрулевым.
"Подписаны контрактные документы на передачу абхазской стороне военного имущества. Данная работа проводится в соответствии с Договором между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о союзничестве и стратегическом партнерстве от 24 ноября 2014 года, предусматривающим модернизацию абхазских Вооруженных сил", - сообщает российское военное ведомство.
В ходе переговоров также обсуждались перспективы развития российско-абхазского сотрудничества в военной области, актуальные вопросы, связанные с функционированием российской военной базы на территории Абхазии и созданием Объединенной группировки войск (сил) вооруженных сил РФ и Абхазии.