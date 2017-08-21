"Мотовилихинские заводы" поставили первые машины комплекса "Торнадо-С" для ракетных войск

ПЕРМЬ, 21 августа. /ТАСС/. Пермские "Мотовилихинские заводы" поставили первую партию машин из состава современного комплекса реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С" для ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил России. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба предприятия.

"Предприятие в рамках выполнения гособоронзаказа отгрузило в войска первую партию машин из состава современного комплекса РСЗО "Торнадо-С". К сожалению, в рамках государственной тайны мы не можем сказать об объемах заказа, его сроках и сумме", - отметили в пресс-службе.

Ранее начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил России генерал-лейтенант Михаил Матвеевский сообщал, что до 2020 года в рамках программы планового перевооружения реактивных артиллерийских бригад РСЗО "Торнадо-С" заменят своих предшественников - системы "Смерч".

По данным "Мотовилихинских заводов", "Торнадо-С" является модифицированной версией высокоэффективной РСЗО "Смерч". Новая разработка соответствует основным тенденциям ведения современного боя. Процессы автоматизации в системе позволяют одновременно управлять стрельбой дивизиона, а также автоматически рассчитывать данные по цели, наводить пакеты направляющих боевых машин в горизонтальной и вертикальной плоскостях. "Это позволит значительно повысить мобильность комплекса и эффективность его боевого применения", - пояснили на предприятии.

"Мотовилихинские заводы" являются разработчиком и единственным в России производителем боевой и транспортно- заряжающей машин из состава реактивных систем залпового огня типа "Град", "Смерч" и их модифицированных версий "Торнадо-Г", "Торнадо-С". В 2015 году РСЗО "Торнадо-С" прошла государственные испытания.