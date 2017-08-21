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"Швабе" презентует на форуме "Армия-2017" более 100 разработок для военного оборудования

Армия и ОПК
21 августа, 14:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, августа. /ТАСС

Почти две трети всех техники, производимой холдингом, предназначено для обеспечения национальной безопасности

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© Пресс-служба холдинга "Швабе"

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Холдинг "Швабе" (входит в госкорпорацию "Ростех") презентует на международном форуме "Армия-2017" более 100 изделий и материалов для наземного, воздушного и морского военного оборудования. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе компании.

Международный военно-технический форум "Армия-2017" пройдет с 22 по 27 августа на базе конгрессно-выставочного центра "Патриот", полигоне Алабино и аэродроме Кубинка в Подмосковье, а также во всех военных округах и на Северном флоте.

"В экспозиции холдинга "Швабе" разместится свыше 100 высокотехнологичных изделий, оптических компонентов и материалов оборонного назначения для бронетанковой техники, авиации, противотанкового оружия и средств ВМФ. Одним из значимых итогов презентации оптики на международном военно- техническом форуме "Армия-2017" может стать расширение поставок", - рассказали в пресс-службе.

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Сообщается, что ключевыми разработками, которые "Швабе" представит на выставке, станут SWIR-камера, распознающая невидимые человеческому глазу объекты, перископические прицелы для зенитных установок, тепловизионные прицелы для противотанковых ракетных комплексов "Метис" и "Корнет-Э". Холдинг также покажет дальномер "Содема", копию космической аппаратуры дистанционного зондирования Земли "Аврора", системы оптического наблюдения СОН и другие изделия. Часть из них сегодня применяется вооруженных силах РФ.

Новую SWIR-камеру на стенде можно будет увидеть в действии. С ее помощью посетители экспозиции смогут распознать содержимое закрытого объекта, к примеру, определить, какие предметы находятся внутри обычной пластиковой папки. На рынке подобных устройств этот прибор впервые представлен отечественным производителем.

"Около 70% выпускаемой на предприятиях "Швабе" продукции приходится на технику, предназначенную для обеспечения национальной безопасности. Сейчас высокий потенциал, накопленный холдингом в области ОПК, ориентируется на конверсию производства. В рамках форума будет проведена серия переговоров, которая может положительно повлиять на развитие как одного, так и другого сегмента, укрепление партнерских отношений и расширение экспорта", - приводит пресс-служба слова генерального директора "Швабе" Алексея Патрикеева.

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